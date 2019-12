L'Albinoleffe 'azzera' il goal di Cristiano Ronaldo: "Quanto saltava Biava?"

L'Albinoleffe, via Instagram, risponde così alla prodezza di CR7 in Sampdoria-Juventus rievocando l'inzuccata di Biava nel 2003 contro il Venezia.

Lo stacco in cielo di Cristiano Ronaldo contro la ha fatto il giro del mondo. Il portoghese ha per l'ennesima volta confermato le proprie doti fisiche e il suo talento, ma in c'è chi spegne gli entusiasmi attorno al fuoriclasse della .

Trattasi dell' Albinoleffe (Serie C), che scherzosamente a mo di provocazione via Instagram rievoca l'inzuccata di una delle sue colonne del recente passato: Giuseppe Biava , transitato anche in con , e .

"Tutti che parlano del colpo di testa di Ronaldo... ma vi ricordate quanto saltava BEPPE BIAVA? AlbinoLeffe vs 04.10.2003, Bergamo".

Un modo simpatico per 'ridimensionare' la prodezza di CR7 e rendere merito al buon Biava, che giocò nell'Albinoleffe dal 1998 al 2000 e dal 2001 al 2003 e che oggi ne è tecnico della Berretti. Il potere dei social.