Ajax-Roma, il telecronista olandese chiama Fonseca "dead man walking"

Prima del fiscio d'inizio tra Roma e Ajax, il telecronista olandese definisce Paulo Fonseca un "dead man walking". Poi la rimonta giallorossa...

La Roma ha realizzato una piccola impresa ieri sera, battendo l'Ajax in Olanda dopo essere passata addirittura in svantaggio. Ma c'è chi la dava per spacciata prima ancora che la partita cominciasse.

Come riportato dalla 'Gazzetta dello Sport' e da 'Repubblica', infatti, già prima del fischio d’inizio, il telecronista olandese in tribuna parlava di Paulo Fonseca e lo definiva un “dead man walking”.

Sbagliando evidentemente, perché il portoghese è vivo, così come la Roma, che esce dalla Cruijff Arena con un 1-2 timbrato dalle reti di Klaassen, Pellegrini e un gioiello di Ibanez nel finale.

La Roma veniva da un periodo opaco in Serie A, ma in Europa League lungo tutto l'arco della stagione ha sempre dimostrato di sapersi rialzare e dare il meglio.