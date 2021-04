Ajax, brutto infortunio per Blind: stagione finita e niente Roma

Il difensore dell' Ajax e della nazionale olandese Daley Blind è costretto ad alzare bandiera bianca dopo l'infortunio occorsogli nella partita contro Gibilterra, valevole per le qualificazioni al mondiale qatariota del 2022.

Il giocatore è stato costretto a lasciare il terreno di gioco dopo 52', dopo un durissimo scontro con De Barr. L'entità del danno è apparsa subito piuttosto grave da costringere all'intervento i sanitari che hanno trasportato il calciatore in barella fuori dal campo.

Per Erik ten Hag l'amara consapevolezza di dover rinunciare all'ex Manchester United per tutto il resto della stagione.

Injury update @BlindDaley 🤕



“Of course I am terribly disappointed. You play football to win trophies and those trophies will be won in the coming months.’’