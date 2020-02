"Adriano è stato ucciso": l'Imperatore smentisce tutto sui social

In Brasile si è sparsa la voce della morte dell'ex nerazzurro Adriano. Il quale si mostra sorridente su Instagram: "Sono vivo, ok gente?".

"Adriano è stato ucciso in una favela". Una voce che ha iniziato a circolare nelle scorse ore, soprattutto sui social, e che in molti hanno creduto veritiera. Protagonista, appunto: l'Imperatore Adriano, ex centravanti di , , e .

Tutto infondato, per fortuna. Tanto che lo stesso Adriano, che mercoledì scorso ha compiuto 38 anni, è dovuto intervenire attraverso il proprio profilo Instagram per smentire le voci che andavano diffondendosi.

"Sono vivo, ok gente? Sono a casa".

Altre squadre

Secondo qualche buontempone, Adriano sarebbe stato ucciso a colpi d'arma da fuoco al Morro do Alemão, sede di una famosa favela di Rio de Janeiro. Ma, come detto, nulla di tutto ciò corrisponde alla realtà: l'Imperatore è vivo e vegeto.