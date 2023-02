Il mondo di Pohjanpalo: devastante a Venezia, tra goal in file excel e l'arrivo grazie al testimone di nozze

Il compagno di squadra Joronen è il testimone di nozze: così è arrivato a Venezia. Nove goal e sei assist, trascinatore dei lagunari.

Joel Pohjanpalo ha giocato in due campionati diversi nel 2022/2023. Due nazioni diverse. Due categorie. In estate è sceso in campo con il Bayer Leverkusen, con il quale era sotto contratto sin dal 2013. Poi, è arrivata la cessione definitiva, un decennio dopo l'arrivo in Germania. Ad accoglierlo il Venezia, a caccia della promozione. Il risultato? Devastante.

L'attaccante finlandese, classe 1994, è infatti uno dei migliori marcatori della stagione di Serie B, campionato in cui ha deciso di trasferirsi grazie ai connazionali Joronen e Mäenpää. Un trio di finlandesi in Laguna, a caccia di buone nuove per un Venezia reduce dalla retrocessione dello scorso anno.

Pohjanpalo non è mai stato un cannoniere da venti goal, capace di raggiungere la doppia cifra in sole tre occasioni, con il record di reti arrivato nel 2021/2022 con la casacca dei turchi del Çaykur Rizespor.

Il Bayer aveva puntato su di lui quando aveva appena 18 anni, lasciandolo in prestito per diverse stagioni, prima di riportarlo a Leverkusen nel 2016. Poche apparizioni e nuovo giro di accordi temporanei, fino alla cessione definitiva della scorsa estate. Le proposte per Pohjanpalo sono arrivate da diverse squadre europee, ma Joel ha ascoltato l'amico Jesse, ovvero Joronen.

Pohjanpalo e Joronen si conoscono dai tempi della Nazionale giovanile finlandese Under 21. Amicizia fraterna, tanto che quando Joel è convolato a nozze, a pochi passi c'era proprio Jesse:

"Venezia? Ho parlato con entrambi, Joronen è stato mio testimone di nozze. Avevo diverse scelte sul mercato, ma parlando con loro due mi sono convinto che Venezia fosse la scelta migliore e sono contento di ritrovare amici di vecchia data" ha detto Pohjanpalo a margine della presentazione estiva con i lagunari.

La città veneta è una delle più famose al mondo e Pohjanpalo ha capito sin da subito il perchè:

"Non c’ero mai stato e ne sono rimasto subito innamorato".

Quando Joel è titolare, con la fiducia attorno a sè, è difficile fermarlo. Nella Serie B 2022/2023, agendo come prima punta, è uno dei migliori realizzatori: nove reti e doppia cifra ad un passo, mai raggiunta in tempi così brevi. Non solo, visti i sei assist messi insieme per i compagni, di cui due nella gara contro la SPAL.

Non ha segnato contro gli uomini di De Rossi, ma è risultato decisivo di sponda. Anche un po' fortunosamente, in occasione del vantaggio firmato Pierini.

Ci ha messo un po' ad abituarsi al calcio italiano e alla Serie B, con una sola rete nelle prime undici gare. Poi è cambiato tutto: otto goal e quattro assist che hanno spinto il Venezia verso posizioni più sicure in classifica.

Reti che in passato sarebbero direttamente nel suo file excel. Sì, Pohjanpalo un tempo segnava ogni goal realizzato, come raccontato a 'gianlucadimarzio.com':

“La mia migliore stagione è stata quando avevo otto anni: in 69 partite avevo segnato 202 goal. Tenevo il conto di quanti goal facevo alle partite. Ho cominciato con un quaderno poi sono passato ad un file Excel. A 1000 goal mi sono fermato ma conservo ancora tutti i dettagli da qualche parte”.

Pohjanpalo ha sempre saputo di voler essere uno sportivo, considerando che nei primi anni ha militato in uno dei migliori club finlandesi di hockey su ghiaccio. Poi ha scelto di puntare tutto sul calcio, riuscendo a giocare anche l'Europeo 2020 con la maglia della sua Nazionale.

Contro la Danimarca è arrivato anche il primo goal, storico per la Finlandia, ma senza esultare: parliamo infatti di quel match, quello della terribile paura per Eriksen.

Il mondo di Pohjanpalo è sfaccettato. C'è anche posto per la passione per il vino, tanto che l'ex Amburgo ha aperto ad Helsinki un negozio dedicato. Il suo preferito? Il rosè.

Più vicino alla zona playout rispetto a quella playoff, il Venezia è però lontano anni luce dalla difficoltà di inizio stagione: l'arrivo di Vanoli ha cambiato Pohjanpalo, devastante con il nuovo tecnico. Pronto a festeggiare traguardi importanti con i suoi connazionali tra le calle della città.