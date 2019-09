Il classe 2002 Luke Matheson dopo il goal al Manchester United: "Domani ho il test di psicologia"

Matheson ieri sera a 16 anni ha segnato il goal del pareggio del Rochdale a Old Trafford contro il Manchester United: oggi il test di psicologia.

Giustiziere di Old Trafford di notte, studente modello di giorno. Non è la vita di un supereroe di qualche fumetto, bensì quella di Luke Matheson, terzino classe 2002 del Rochdale che ieri sera è riuscito a terrorizzare i tifosi del .

Ebbene sì, perché il giovane 16enne al minuto 76' della gara di - storicamente nota come Coppa di Lega inglese - tra Manchester United e Rochdale è riuscito ad ammutolire il Teatro dei Sogni.

Suo è stato infatti il goal grazie al quale il club di League One (terza divisione) ha pareggiato la rete con cui il 17enne Mason Greenwood aveva portato avanti i Red Devils nella serata di coppa, riuscendo così a portare la gara ai calci di rigore.

Dal dischetto a imporsi sono stati poi i padroni di casa, con il Rochdale che è stato così eliminato dalla competizione. Un risultato che non può però cancellare la notte magica di Matherson, come spiegato nel post-gara a 'Sky Sports Uk' dal diretto interessato.

"È successo tutto così in fretta. Ho fatto il mio debutto a 15 anni a settembre [ha compiuto gli anni il 2 ottobre, ndr], poi i risultati degli esami e ora ho segnato a Old Trafford. Che posso dire, wow... è successo tutto così in fretta. Non potevo chiedere niente di meglio".

🗓 - Hit the equaliser at Old Trafford last night...



🗓 - Back to school for a psychology test today! 📚



What a week for Rochdale's 16-year-old Luke Matheson! 🤩 pic.twitter.com/TgxYPy95yV — Sky Sports Football (@SkyFootball) September 26, 2019

Una rete che non ha però montato la testa al giovane talento, il quale oggi è già tornato sui banchi di scuola per sostenere un test di psicologia, come sottolineato sempre ieri sera al termine di quella che è stata forse la notte più magica della sua carriera da calciatore fino ad ora.

"Andrò a scuola domani. Ho un test di psicologia quindi non vedo l'ora".

Testa sulle spalle e una lunga carriera davanti da costruire. Tra campo da calcio e scuola.