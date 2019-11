14ª giornata Serie A: le partite trasmesse da Sky e DAZN

La programmazione delle partite della quattordicesima giornata di Serie A trasmesse su Sky e DAZN.

Tutti a caccia della coppia - , le due regine incontrastate della prima parte di . Il campionato prosegue con la quattordicesima giornata, che prenderà il via sabato 30 novembre alle ore 15 con un anticipo delicatissimo: il sentito derby lombardo tra il pericolante e l' .

La gara tra la formazione di Grosso e quella di Gasperini sarà trasmessa su Sky. Medesimo discorso per la seconda partita in ordine cronologico del 14° turno: quella tra e , in campo alle ore 18. Il posticipo del sabato tra la e il , con calcio d'inizio alle 20.45, sarà invece visibile su DAZN (e su DAZN 1, al canale 209 di Sky, per gli abbonati al satellite).

Si arriva quindi a domenica: la giornata sarà aperta da Juventus- , in campo alle 12.30. La partita dell'Allianz Stadium sarà un'esclusiva DAZN e sarà visibile anche su DAZN1, così come quella tra e , in campo alle 15. Sempre alle 15 andranno in scena anche Inter- e - , entrambe visibili su Sky.

Sempre Sky chiuderà la giornata, trasmettendo i tre posticipi finali: quello delle 18 tra e , quello delle 20.45 tra e e, infine, quello di lunedì 2 dicembre tra il e la .

Di seguito il programma completo:

SABATO 30 NOVEMBRE

Brescia-Atalanta ore 15.00 - SKY

Genoa-Torino ore 18.00 - SKY

Fiorentina-Lecce ore 20.45 - DAZN

DOMENICA 1 DICEMBRE

Juventus-Sassuolo ore 12.30 - DAZN

Lazio-Udinese ore 15.00 - DAZN

Inter-SPAL ore 15.00 - SKY

Parma-Milan ore 15.00 - SKY

Napoli-Bologna ore 18.00 - SKY

Verona-Roma ore 20.45 - SKY

LUNEDI' 2 DICEMBRE

Cagliari-Sampdoria ore 20.45 - SKY