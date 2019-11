13ª giornata Serie A: le partite trasmesse da Sky e DAZN

La programmazione delle partite della tredicesima giornata di Serie A trasmesse su Sky e DAZN.

Dopo la sosta per le nazionali, torna la con la 13a giornata che inizierà sabato alle 15 con l'anticipo - .

La partita verrà trasmessa su Sky, così come il big match delle 18 tra e . Sarà invece DAZN a trasmettere - , che chiuderà il programma del sabato alle 20.45.

Domenica si partirà dal derby emiliano - , in programma alle 12.30 in diretta esclusiva su DAZN, per poi proseguire con - e - (entrambe in esclusiva su Sky).

Il terzo match in programma su DAZN è - , mentre il 'monday night' che chiuderà la giornata, - , sarà in diretta su Sky.

Di seguito il programma completo:

SABATO 23 NOVEMBRE

Atalanta-Juventus ore 15.00 - SKY

Milan-Napoli ore 18.00 - SKY

Torino-Inter ore 20.45 - DAZN

DOMENICA 24 NOVEMBRE

Parma-Bologna ore 12.30 - DAZN

Verona-Fiorentina ore 15.00 - DAZN

Roma-Brescia ore 15.00 - SKY

Sassuolo-Lazio ore 15.00 - SKY

- ore 18.00 - SKY

- ore 20.45 - SKY

LUNEDEI' 25 NOVEMBRE

SPAL-Genoa ore 20.45 - SKY