100.000 euro per la vittoria contro la Slovenia: nasce il Premio Elmas

Il giocatore del Napoli è stato decisivo contro la Slovenia: la federazione ha deciso di premiare lui e i suoi compagni per il successo.

Tre gare al termine delle qualificazioni europee e Macedonia del Nord in piena corsa per un posto al prossimo torneo continentale, come noto in programma nel 2020. Tutto grazie al successo per 2-0 sulla Slovenia, che ha portato la federazione ad optare per un premio in denaro.

Con DAZN segui la Serie A TIM IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Un premio da 100.000 per i giocatori che hanno conquistato ll successo nel gruppo G, utile a portarsi a -2 dal secondo posto occupato dall' (in testa c'è la di Lewandowski 16). Bagarre per ottenere i due piazzamenti, Macedonia del Nord presente grazie a Elmas.

Il giocatore del , infatti, è stato decisivo con una doppietta, che, secondo il Corriere dello Sport, ha portato la federazione a chiamare il premio in denaro proprio con il suo nome. In il macedone non è ancora sbocciato, ma le prestazioni lontano dai confini italiani stanno facendo parlare ampiamente.

Classe 1999, Elmas è sceso in campo solo cinque volte col Napoli fin qui, con Ancelotti deciso a farlo ambientare per poi promuoverlo titolare al momento giusto.

Giovane e di grande talento, l'ex sta cominciando a mostrare le sue qualità sopratutto in Nazionale. I tifosi azzurri non vedono l'ora di vedere le stesse anche con la maglia partenopea.