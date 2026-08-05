Zirkzee alla Juventus, ci siamo per l'affondo: il Manchester United dice sì al prestito

La Juventus ha deciso di inserire le marce alte in questo inizio di mese di agosto in sede di mercato ed è pronta a soddisfare tutte le richieste del tecnico Luciano Spalletti.

L'allenatore di Certaldo era stato chiaro e aveva fatto presente alla sua dirigenza come servisse - oltre all'innesto di Randal Kolo Muani - un altro centravanti, con caratteristiche differenti, che potesse completare e rivoluzionare un reparto offensivo che ha visto gli addii a parametro zero di Dusan Vlahovic e in prestito di Lois Openda.

La Vecchia Signora ha selezionato, da settimane, come obiettivo il nome di Joshua Zirkzee e ora è pronta a far partire l'operazione.