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Joshua ZirkzeeGetty
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Zirkzee alla Juventus, ci siamo per l'affondo: il Manchester United dice sì al prestito

Calciomercato
Juventus
Manchester United
J. Zirkzee

Contatti costanti: si accende la pista che porta al ritorno in Serie A di Joshua Zirkzee, scelto come nuovo attaccante della Juventus, che non si accontenta di Kolo Muani.

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La Juventus ha deciso di inserire le marce alte in questo inizio di mese di agosto in sede di mercato ed è pronta a soddisfare tutte le richieste del tecnico Luciano Spalletti.

L'allenatore di Certaldo era stato chiaro e aveva fatto presente alla sua dirigenza come servisse - oltre all'innesto di Randal Kolo Muani - un altro centravanti, con caratteristiche differenti, che potesse completare e rivoluzionare un reparto offensivo che ha visto gli addii a parametro zero di Dusan Vlahovic e in prestito di Lois Openda.

La Vecchia Signora ha selezionato, da settimane, come obiettivo il nome di Joshua Zirkzee e ora è pronta a far partire l'operazione.

  • AFFONDO PRONTO PER ZIRKZEE

    Come viene riportato da Sky Sport e da Gianluca Di Marzio, infatti, la Juventus sta avanzando a grandi passi per Joshua Zirkzee.

    I contatti e i dialoghi con l'agente del giocatore Kia Joorabchian e il Manchester United sono assolutamente attivi e costanti: i bianconeri puntano a definire un accordo e a trovare una quadra per l'ex centravanti del Bologna, un pallino del direttore sportivo Ricky Massara sin dai suoi recenti tempi in quel di Roma.

    Ora la Juventus è pronta ad affondare il colpo.

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  • LO UNITED APRE AL PRESTITO

    C'è un fattore, anche, importante da mettere in evidenza: Sky Sport riporta come i Red Devils, nei dialoghi avvenuti in questi giorni con la Juventus, abbiano aperto alla possibilità di cedere l'attaccante olandese classe 2001 in prestito.

    C'è l'apertura del Manchester United a questa soluzione, dato che Zirkzee fa parte di quei giocatori sulla lista dei cedibili per il club inglese. Ora servirà trovare una quadra complessiva sulla formula precisa dell'operazione (se diritto od obbligo condizionato) e sulle cifre con i Red Devils, considerando che lo stesso centravanti ha già dato il suo benestare al trasferimento in bianconero e al ritorno in Italia.

    Sono ore caldissime per il mercato della Juventus: sullo sfondo, in ogni caso, rimane anche la pista che porta a Mateo Pellegrino del Parma, ma ora Zirkzee è il candidato numero uno per completare l'attacco bianconero.

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