Zero minuti per Gimenez con il Messico: è praticamente il terzo attaccante in rosa

Un traguardo ambizioso per l'ex attaccante del Feyenoord che, prima di tutto però, dovrà scalare le attuali gerarchie imposte dal CT Aguirre. Nella sfida contro il Sudafrica, il CT ha preferito affidarsi a un modulo atipico spostando Quinones sulla fascia e lasciando come uni riferimento centrale offensivo Raul Jimenez. Scelte che hanno funzionato, dato che sono stati i due marcatori della gara che hanno portato al successo e ai primi tre punti del Gruppo A di questa fase a gironi dei Mondiali.

Anche nel corso del match, il CT ha inserito Vega e Gonzalez, lasciando Gimenez in panchina per tutti i 90 minuti di gioco più recupero. Le prossime sfide potrebbero dare l'opportunità a El Bebote di avere spazio e maggiore minutaggio.