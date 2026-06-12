Zero minuti per Gimenez con il Messico: è praticamente il terzo attaccante in rosa

Non è un buon inizio, direbbe qualcuno.
Nella sfida di apertura dei Mondiali 2026 - che sono ospitati da Canada, Stati Uniti e Messico - fra i padroni di casa del Messico e il Sudafrica (match vinto per 2-0 dalla formazione centramericana, sfruttando anche il vantaggio avuto dalle due espulsioni occorse per la compagine africana), il centravanti del Milan Santiago Gimenez ha assistito all'intera partita dalla panchina.
Il numero 7 rossonero non ha disputato nemmeno un singolo minuto in questa gara inaugurale, con il commissario tecnico Javier Aguirre che gli ha preferito Raul Jimenez dal 1'.