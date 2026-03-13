Zapata sempre più nella storia della Serie A: eguagliato Shevchenko, nel mirino ora c’è Rivera

Solo otto gare da titolare in questo campionato, ma 23 presenze complessive, a dimostrazione di come Zapata sia sempre stato presente.

A gennaio alcune voci lo davano con le valigie in mano, ma alla fine è rimasto con un obiettivo chiaro: conquistare un risultato importante e proteggere la permanenza in Serie A insieme ai compagni.

L’infortunio è arrivato nel momento peggiore, quando era un vero leader tecnico della squadra, ma dal suo rientro è evidente come la sua presenza nell’ambiente granata abbia avuto un impatto significativo.