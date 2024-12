Zaniolo e l'"improponibile" trasferimento alla Lazio: ora torna all'Olimpico dopo le polemiche del passato

Dopo gli anni con la Roma e i Derby, Zaniolo affronta di nuovo la Lazio: non ha mai segnato né vinto quando era in campo.

Lazio-Atalanta non può essere una partita come le altre per Nicolò Zaniolo; intanto perché si giocherà allo Stadio Olimpico, sua casa per tanti anni. E poi, ovviamente, perché ci saranno i ricordi dei Derby giocati con la maglia della Roma.

Solo qualche settimana fa, Zaniolo viveva una serata particolare in quello stadio, fischiatissimo dai suoi ex tifosi giallorossi appena entrato in campo, ancora di più dopo il goal segnato e l'esultanza.

Probabile che anche questa sera l'accoglienza non sarà delle migliori per il classe 1999, che in passato è stato protagonista di polemiche con i tifosi della Lazio.

Per Zaniolo anche l'occasione di sbloccarsi contro i biancocelesti, visto che il bilancio è molto negativo, sia a livello individuale che di squadra.