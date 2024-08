Zaniolo, l'infortunio non è alle spalle: salta Atalanta-St. Pauli, rischia anche il Real Madrid

Il nuovo acquisto dei nerazzurri non si è ancora visto in campo. E ora rischia di ritardare ulteriormente il proprio esordio.

Nicolò Zaniolo è stato ufficializzato come nuovo giocatore dell'Atalanta ormai più di un mese fa, lo scorso 4 luglio. Ma da allora non ha ancora messo piede in campo con la sua nuova maglia, che indosserà almeno nella prossima stagione.

L'infortunio rimediato a maggio in Aston Villa-Liverpool, quello che ha impedito all'ex giocatore della Roma di partecipare agli Europei con l'Italia, non è ancora completamente alle spalle. E sta complicando e non poco i piani dello stesso Zaniolo e pure di Gian Piero Gasperini in questo precampionato.

Di più: Zaniolo non parteciperà neppure all'amichevole che l'Atalanta disputerà ad Amburgo, contro il St. Pauli, alle 18.30.