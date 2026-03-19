Zaccagni infortunato, Tonali a rischio, Verratti operato, Bastoni recupera: problemi per Gattuso, i possibili convocati dell'Italia in vista dei playoff

Non sono buone le notizie per Gattuso in vista dei playoff che dovrebbero portare l'Italia ai prossimi Mondiali.

Il Ct ha infatti sicuramente perso almeno due possibili convocati ovvero Marco Verratti e Mattia Zaccagni.

Ma soprattutto preoccupano le condizioni di Sandro Tonali, ovvero uno dei titolarissimi di Gattuso in mezzo al campo, dopo l'infortunio subito durante Barcellona-Newcastle in Champions League.

La speranza è che il problema accusato dall'ex Milan sia meno grave di quanto apparso inizialmente ma il rischio di giocarsi i playoff senza Tonali c'è.

E allora quali sono le alternative di Gattuso a centrocampo? Chi sarà convocato al posto dell'infortunato Zaccagni?



