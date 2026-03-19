Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
FBL-WC-2026-EUR-QUALIFYERS-ITALY-NORWAYAFP
Lelio Donato

Zaccagni infortunato, Tonali a rischio, Verratti operato, Bastoni recupera: problemi per Gattuso, i possibili convocati dell'Italia in vista dei playoff

Gattuso rischia di perdere alcune pedine importanti in vista dei playoff che dovrebbero portarci ai Mondiali. L'ultimo a fermarsi è stato Tonali. In caso di assenza si valutano le possibili alternative.

Pubblicità

Non sono buone le notizie per Gattuso in vista dei playoff che dovrebbero portare l'Italia ai prossimi Mondiali.

Il Ct ha infatti sicuramente perso almeno due possibili convocati ovvero Marco Verratti e Mattia Zaccagni.

Ma soprattutto preoccupano le condizioni di Sandro Tonali, ovvero uno dei titolarissimi di Gattuso in mezzo al campo, dopo l'infortunio subito durante Barcellona-Newcastle in Champions League.

La speranza è che il problema accusato dall'ex Milan sia meno grave di quanto apparso inizialmente ma il rischio di giocarsi i playoff senza Tonali c'è.

E allora quali sono le alternative di Gattuso a centrocampo? Chi sarà convocato al posto dell'infortunato Zaccagni?


  • TONALI IN DUBBIO: CHI AL SUO POSTO?

    Come detto sopra la presenza di Sandro Tonali tra una settimana contro l'Irlanda del Nord è in forte dubbio.

    Il centrocampista ha chiesto il cambio all'inizio del secondo tempo di Barcellona-Newcastle ed è uscito dal campo sorretto dai sanitari.

    Howe al termine della gara di Champions League non si è sbilanciato sui tempi di recupero per Tonali: "Ha qualcosa all'inguine o all'anca".

    Nel caso in cui non dovesse recuperare in tempo per i playoff al suo posto potrebbe giocare Cristante in un centrocampo completato da Barella e Locatelli.

    L'alternativa è rappresentata dalla freschezza di Pisilli, che sta vivendo un ottimo momento di forma con la Roma ma assicura meno esperienza rispetto al compagno di club.

    • Pubblicità

  • ZACCAGNI INFORTUNATO: ORSOLINI E MALDINI CONVOCATI?

    Chi sicuramente non ci sarà nei playoff di fine marzo è Mattia Zaccagni.

    Il giocatore della Lazio si è fermato di nuovo riportando un serio infortunio muscolare nella partita vinta dai biancocelesti contro il Milan.

    Lo stop previsto è di una quarantina di giorni dunque Zaccagni non verrà convocato da Gattuso. Al suo posto potrebbe essere chiamato il compagno Daniel Maldini che è apparso in crescita nelle ultime uscite.

    Ma spera anche Riccardo Orsolini nonostante al Bologna sia ormai diventato l'alternativa a Federico Bernardeschi.

    Nel ruolo peraltro Gattuso non può contare neppure sulla sorpresa Vergara, alle prese con la fascite plantare mentre Federico Chiesa continua a giocare pochissimo e difficilmente sarà convocato.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • SFUMA IL RITORNO DI VERRATTI

    Nelle ultime settimane Gattuso ha valutato con grande attenzione il possibile ritorno di Marco Verratti in Nazionale.

    L'idea del Ct era quella di aggiungere qualità ed esperienza al centrocampo azzurro. Ma l'ex PSG ha riportato un serio infortunio che lo ha costretto ad operarsi al ginocchio.

    A questo punto la regia dell'Italia nei playoff dovrebbe essere affidata a Manuel Locatelli che sta vivendo un buonissimo periodo di forma con la Juventus.

    Anche perché Ricci al Milan viene ormai utilizzato prevalentemente come mezzala da Allegri mentre Barella nel ruolo di regista appare depotenziato.

  • BASTONI RECUPERATO

    Non destano infine particolare preoccupazione le condizioni di Alessandro Bastoni.

    Il difensore ha saltato la sfida di campionato contro l'Atalanta a causa della forte contusione subita durante il derby in seguito ad un contrasto con Rabiot.

    Bastoni però tornerà a disposizione di Chivu già per il posticipo domenicale a Firenze e dunque sarà regolarmente convocato da Gattuso nonostante le recenti polemiche sull'espulsione di Kalulu in Juventus-Inter.

    Toccherà all'interista guidare la difesa dell'Italia contro l'Irlanda del Nord in una linea a tre probabilmente completata da Gianluca Mancini e Riccardo Calafiori.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Italia crest
Italia
ITA
Irlanda del Nord crest
Irlanda del Nord
IRN
0