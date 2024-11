Zaccagni gioca contro il Cagliari? Titolare o va in panchina nella Lazio? Le ultime dopo i forfait contro Genoa e Como

Mattia Zaccagni ha saltato le ultime due partite di campionato per un attacco gastrointestinale: sarà a disposizione di Baroni contro il Cagliari?

Dopo due partite saltate, Mattia Zaccagni è diventato un bel punto interrogativo nell'ambiente Lazio. E il motivo è chiaro: la sua presenza o meno per il posticipo finale dell'undicesima giornata di Serie A contro il Cagliari.

La gara si giocherà all'Olimpico lunedì 4 novembre, con calcio d'inizio alle ore 20.45. E rappresenterà l'ennesima opportunità per la squadra di Marco Baroni per rimanere lassù in classifica, a contatto con le prime e in piena lotta per un posto in Champions League.

Ma Zaccagni sarà in campo contro il Cagliari dopo aver dato forfait contro il Genoa domenica e poi giovedì in casa del Como? La situazione e le ultime sulle condizioni dell'ex esterno del Verona.