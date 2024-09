Youth League, Milan Primavera-Liverpool dove vederla: Sky, DAZN o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Il Milan Primavera sfida il Liverpool nella prima partita di Youth League: tutto sul match, dalle formazioni a dove vederlo in tv e streaming.

Dopo la sfida di campionato contro l’Empoli, valida per la quarta giornata, il Milan Primavera di Federico Guidi è atteso dall’esordio in Youth League.

I rossoneri ospitano i pari età del Liverpool nella prima gara europea della stagione con l’obiettivo di recitare un ruolo da protagonisti dopo le Final Four disputate nelle ultime due edizioni, con la finalissima persa lo scorso anno.

Il Milan è senza dubbio tra le squadre sotto la lente di ingrandimento per i suoi talenti, tra i quali non figura Camarda, aggregato al Milan Futuro di Daniele Bonera.

In questa pagina tutte le informazioni su Milan-Liverpool di Youth League: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.