Yildiz e il rapido blitz a Torino dopo Euro 2024: dovrà essere operato

Vacanze interrotte per Yildiz, costretto a sottoporsi a un'operazione al setto nasale: sarà a disposizione della Juventus a fine luglio.

Sul campo ha dato il proprio contributo al raggiungimento dei quarti di finale, dove si è fermata l'avventura della Turchia a Euro 2024: vacanze meritate per Kenan Yildiz, costretto però a una breve interruzione.

L'attaccante turco della Juventus, come riportato da 'La Gazzetta dello Sport' che cita fonti turche, effettuerà un breve blitz a Torino per sottoporsi a un'operazione chirurgica.

Nulla di preoccupante per i tifosi della Juventus, in attesa del ritorno vero e proprio alla Continassa: dove, ad attenderlo, non ci sarà più Massimiliano Allegri ma Thiago Motta.