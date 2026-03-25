Ci è riuscito di nuovo! Ad un anno dal diventare il primo calciatore a vincere due volte il premio NXGN, Lamine Yamal si è classificato al primo posto nella classifica annuale di GOAL dei migliori giovani calciatori del mondo per la terza volta consecutiva.

Del resto, l’esito del voto per il 2026 non era mai stato in dubbio. Yamal non è più solo il giovane calciatore più talentuoso in attività oggi. È anche il calciatore più talentuoso in assoluto, punto e basta.

Harry Kane e Kylian Mbappé saranno anche in testa alla corsa al Pallone d'Oro di quest'anno, ma Yamal è alle loro calcagna e ogni settimana sfida ogni logica. Come ha detto in precedenza Bukayo Saka: "Onestamente, vedendo quello che fa alla sua età, cosa si può dire?... È incredibile. Non è normale. Nessuno ci riesce". Nemmeno Lionel Messi, in realtà.

Si è sempre riluttanti a tirare in ballo il più grande di tutti i tempi in una conversazione sul potenziale di Yamal. Sembra ingiusto, soprattutto alla luce di quanti giovani in passato hanno ceduto sotto la pressione di essere definiti "il nuovo Messi". Il fatto è, però, che i paragoni sono ormai assolutamente inevitabili perché le somiglianze sono davvero sorprendenti.

Stiamo parlando di due piccoli ali destre mancine capaci di seminare i terzini da fermo con una semplice finta di spalla o uno scatto fulmineo – ed è per questo che Yamal, proprio come Messi prima di lui, è diventato una star mondiale con il Barcellona prima di compiere 20 anni. Ciò che è davvero notevole, però, è che lo spagnolo è ancora più avanti rispetto a Messi alla stessa età, il che solleva una domanda che un tempo sarebbe stata considerata sacrilega: Yamal potrebbe finire per rivaleggiare con il suo idolo per il titolo di GOAT (Greatest Of All Time, il più grande di tutti i tempi)?