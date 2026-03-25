Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Live Scores, Stats, and the Latest News
NXGN Lionel Messi Lamine Yamal GOAL
Mark Doyle

Yamal domina NXGN, la sfida a Messi è servita: può diventare il più grande di tutti i tempi?

NXGN
Analysis
L. Yamal
Barcellona
LaLiga
Spagna
Champions League
Coppa del Mondo
Storie
L. Messi

Dopo che Lamine Yamal ha appena vinto per la terza volta consecutiva il premio NXGN, GOAL si chiede se il fuoriclasse del Barcellona possa davvero arrivare a contendere a Lionel Messi il titolo di miglior calciatore di tutti i tempi.

Pubblicità

Ci è riuscito di nuovo! Ad un anno dal diventare il primo calciatore a vincere due volte il premio NXGN, Lamine Yamal si è classificato al primo posto nella classifica annuale di GOAL dei migliori giovani calciatori del mondo per la terza volta consecutiva.

Del resto, l’esito del voto per il 2026 non era mai stato in dubbio. Yamal non è più solo il giovane calciatore più talentuoso in attività oggi. È anche il calciatore più talentuoso in assoluto, punto e basta.

Harry Kane e Kylian Mbappé saranno anche in testa alla corsa al Pallone d'Oro di quest'anno, ma Yamal è alle loro calcagna e ogni settimana sfida ogni logica. Come ha detto in precedenza Bukayo Saka: "Onestamente, vedendo quello che fa alla sua età, cosa si può dire?... È incredibile. Non è normale. Nessuno ci riesce". Nemmeno Lionel Messi, in realtà.

Si è sempre riluttanti a tirare in ballo il più grande di tutti i tempi in una conversazione sul potenziale di Yamal. Sembra ingiusto, soprattutto alla luce di quanti giovani in passato hanno ceduto sotto la pressione di essere definiti "il nuovo Messi". Il fatto è, però, che i paragoni sono ormai assolutamente inevitabili perché le somiglianze sono davvero sorprendenti.

Stiamo parlando di due piccoli ali destre mancine capaci di seminare i terzini da fermo con una semplice finta di spalla o uno scatto fulmineo – ed è per questo che Yamal, proprio come Messi prima di lui, è diventato una star mondiale con il Barcellona prima di compiere 20 anni. Ciò che è davvero notevole, però, è che lo spagnolo è ancora più avanti rispetto a Messi alla stessa età, il che solleva una domanda che un tempo sarebbe stata considerata sacrilega: Yamal potrebbe finire per rivaleggiare con il suo idolo per il titolo di GOAT (Greatest Of All Time, il più grande di tutti i tempi)?

  • IL PRESCELTO

    Le straordinarie doti di Messi erano, ovviamente, evidenti fin da giovanissimo. L’ex direttore sportivo del Barcellona Carles Rexach era così determinato a ingaggiare il calciatore originario di Rosario che, il 14 dicembre 2000, convinse il tredicenne Messi a firmare un contratto su un tovagliolo in un circolo di tennis in Catalogna.

    Aveva solo 18 anni quando ha vinto la sua prima Champions League e, anche se non ha potuto giocare la finale contro l'Arsenal a causa di un grave infortunio al tendine del ginocchio subito nella partita di ritorno degli ottavi contro il Chelsea, Messi aveva già fatto abbastanza per guadagnarsi una nomination al Pallone d'Oro 2006.

    Nel 2024, però, il diciassettenne Yamal è diventato il giocatore più giovane di sempre a essere selezionato per il premio individuale più prestigioso del calcio, finendo per classificarsi ottavo nella votazione. Lo scorso settembre, nel frattempo, gli è stato negato il primo posto solo da Ousmane Dembélé, che aveva giocato un ruolo da protagonista nella storica tripletta del Paris Saint-Germain.

    A quel punto, Yamal aveva già indossato la maglia numero 10 che Messi aveva sfoggiato per 13 delle sue 17 stagioni ricche di trofei al Barcellona – e sembrava davvero che Yamal fosse il prescelto.


    • Pubblicità

  • "MESSI È MARADONA OGNI GIORNO"

    Il destino aveva crudelmente cospirato contro il precedente detentore della maglia di Messi, Ansu Fati, vittima di una serie di infortuni, ma il destino sembrava sempre dalla parte di Yamal.

    La sua ascesa al trono era quasi predestinata, con Messi che aveva di fatto consacrato il piccolo Yamal, all'epoca di quattro mesi, come suo futuro successore durante un ormai famoso servizio fotografico risalente al lontano 2007.

    Tuttavia, mentre Yamal è ora ampiamente riconosciuto come il degno successore del Re del Camp Nou, la grande domanda ora è se riuscirà davvero a eguagliare il livello di eccellenza senza precedenti e costante dell'otto volte vincitore del Pallone d'Oro.

    Perché è proprio la costanza di Messi a distinguerlo da ogni altro giocatore della storia. Nessuno ha mai giocato a un livello così alto – al livello più alto in assoluto – per un periodo di tempo così lungo. Come disse una volta Jorge Valdano, vincitore della Coppa del Mondo del 1986: “Maradona era Maradona a volte. Messi è Maradona ogni giorno”.

    La cosa incredibile è, ovviamente, che Messi non ha ancora finito. Ha superato la soglia dei 900 gol proprio la scorsa settimana e, anche se compirà 39 anni a giugno, l'asso dell'Inter Miami dovrebbe ora guidare l'Argentina ai Mondiali di questa estate in Nord America – quattro anni dopo aver praticamente coronato la sua carriera calcistica aggiudicandosi finalmente il trofeo in Qatar, dopo aver offerto una prestazione ipnotica dopo l'altra a un'età in cui la maggior parte dei giocatori si è già ritirata.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • L'INTELLIGENZA CALCISTICA UNICA DI LEO

    Messi ha ovviamente tantissime qualità, ma l’intelligenza è la chiave della sua incredibile longevità.

    Per cominciare, ha avuto il buon senso di prendersi cura del proprio fisico nel miglior modo possibile dopo aver subito una serie di preoccupanti infortuni muscolari all'inizio della sua carriera. Si potrebbe certamente sostenere che sia Ronaldinho che Neymar fossero dotati di un talento naturale ancora maggiore rispetto a Messi, ma nessuno dei due brasiliani possedeva una disciplina o una dedizione al proprio mestiere paragonabili alle sue.

    Ma l'ineguagliabile intelligenza calcistica di Messi gli ha anche permesso di evolvere il suo gioco quando l'età ha cominciato a privarlo della velocità che un tempo gli consentiva di seminare i marcatori. Di conseguenza, Messi ora usa il posizionamento piuttosto che la velocità per crearsi lo spazio sufficiente per fare magie con la sua bacchetta magica, ovvero il piede sinistro.

    Infatti, mentre gli altri sfrecciano sul campo a mille all'ora in un gioco moderno sempre più atletico e frenetico, Messi è diventato famoso per il tempo che passa camminando tra un attacco e l'altro. Perché? Perché ha una capacità quasi unica di capire il flusso di una partita – e quindi di piegarlo al suo volere.

    "Noi altri giochiamo a calcio", ha detto una volta Javier Mascherano. "Ma Messi lo controlla".

  • YAMAL SULLE SUE ORME

    Fabio Capello è tra coloro che hanno sostenuto che Yamal non abbia ancora dimostrato lo stesso livello di "genialità" di Messi, ma ciò non sorprende affatto per un ragazzo così giovane. Come ha sottolineato lo stesso Messi, Yamal è "in fase di crescita e continuerà a svilupparsi come giocatore e ad arricchire il suo repertorio, proprio come ho fatto io".

    Ciò che Yamal ha già dimostrato, tuttavia, è una capacità davvero straordinaria di gestire la pressione intensa, sia quella esercitata dai media che dagli avversari.

    L'ex allenatore del Barça Xavi ha ripetutamente sottolineato che la capacità decisionale del teenager è assolutamente sbalorditiva per uno così giovane, mentre l'attuale allenatore dei catalani, Hansi Flick, afferma che a questo punto dà quasi per scontato che più la partita è importante, meglio gioca Yamal.

    Ad esempio, nell'epica semifinale di Champions League della scorsa stagione contro l'Inter, Yamal è stato assolutamente eccezionale in entrambe le partite, nonostante Simone Inzaghi ritenesse di non avere altra scelta che raddoppiare la marcatura su un "fenomeno" che si verifica solo una volta ogni 50 anni.

    Yamal sembrava davvero un giovane Messi mentre si faceva strada ripetutamente tra difensori di livello mondiale e, quando ha riportato il Barça in partita al Montjuic con uno splendido gol in solitaria, è diventato il giocatore più giovane di sempre a segnare in una semifinale di Champions League, a 17 anni e 291 giorni. Per contestualizzare, Messi aveva collezionato una sola presenza nella competizione alla stessa età.

    Inoltre, con il suo caratteristico rigore trasformato con freddezza nella vittoria schiacciante degli ottavi di finale della scorsa settimana contro il Newcastle, Yamal ha superato Mbappé come il più giovane giocatore ad aver raggiunto i 10 goal nella storia del torneo. Messi aveva già compiuto 21 anni quando ha raggiunto la doppia cifra.


  • Pubblicità
    Pubblicità

  • IN POLE PER IL PALLONE D'ORO

    Come se ce ne fosse bisogno di ricordarlo, Yamal ha avuto un esordio in nazionale più brillante rispetto a Messi. Quel ragazzino magro con l’apparecchio non era solo un membro della squadra spagnola vincitrice di Euro 2024; era la vera protagonista.

    Tra una lezione e l'altra, l'allora sedicenne ha dato a giocatori del calibro di Adrien Rabiot una lezione che difficilmente dimenticheranno e, sebbene sarà nuovamente un uomo da marcare stretto ai Mondiali di quest'estate, è in realtà in una posizione migliore per illuminare la fase finale rispetto a quanto lo fosse Messi quando si recò in Germania con l'Argentina nel 2006.

    Messi ha segnato al suo debutto nel torneo, contro la Serbia-Montenegro, ma ha giocato solo una partita da titolare ed è rimasto in panchina per tutta la frustrante sconfitta della sua nazionale nei quarti di finale contro il paese ospitante.

    Yamal, al contrario, è il miglior giocatore della squadra attualmente più quotata al mondo, il talento generazionale su cui la formidabile squadra di Luis de la Fuentes fa affidamento per l’ispirazione individuale – e il favorito di sempre per la conquista del Pallone d’Oro.

    Messi potrebbe certamente avere qualcosa da dire al riguardo, ovviamente, soprattutto considerando che l'Argentina affronterà la Spagna in finale. Se dovesse guidare la sua nazionale alla conquista del secondo titolo mondiale consecutivo, la sua eredità diventerebbe impossibile da eguagliare, figuriamoci da superare. A dire il vero, probabilmente lo è già, ma sulla base di quanto visto finora, Yamal ha almeno le carte in regola per entrare nel dibattito sul GOAT.

  • UN ALTRO MESSI?

    Tuttavia, non dipenderà da ciò che accadrà quest’estate. Dipenderà da ciò che accadrà nel prossimo decennio – e probabilmente anche in quello successivo – perché Messi ha continuato a riscrivere i record da quando Yamal è nato.

    Ci vuole un carattere particolare per affrontare i rigori del calcio professionistico per un periodo di tempo così lungo, specialmente quando hai un bersaglio sulla schiena in ogni singola partita.

    Probabilmente la situazione diventerà sempre più difficile nei prossimi anni, vista l’intensità sempre crescente sia del gioco stesso che dell’attenzione mediatica a cui sono sottoposte le superstar.

    Stiamo già assistendo a una copertura mediatica sempre più negativa del comportamento di Yamal, dentro e fuori dal campo, e non si può ignorare il fatto che il suo status di celebrità potrebbe ostacolare le sue speranze di passare alla storia come uno dei grandi. Come ha detto lo stesso Messi, "Ora dipende da Yamal e da molti fattori esterni, perché è così che funziona il calcio al giorno d'oggi".

    Il talento c'è sicuramente, però, e mentre lo stesso Yamal dice che raggiungere Messi è "impossibile", non si può negare che l'ormai tre volte vincitore del NXGN sia già più avanti nel percorso verso lo status di leggenda rispetto a quanto lo fosse il GOAT a 18 anni - e questo di per sé è qualcosa che vale la pena celebrare.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Finalissima
Spagna crest
Spagna
SPA
Argentina crest
Argentina
ARG
LaLiga
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
Barcellona crest
Barcellona
BAR