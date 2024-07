Spagna-Inghilterra è Yamal contro Bellingham: dalla finale e re d'Europa al nuovo 'Clasico' Real Madrid-Barcellona

I due si affrontano stasera nella finale di Euro 2024: da Barça-Real al Pallone d'Oro, un dualismo pronto a fare la storia del calcio.

Il nuovo ‘Clasico’ e il Pallone d’Oro, ma prima la finale di Euro 2024. Incroci nell’incrocio in occasione dell’ultimo atto del torneo iridato in corso in Germania, quello tra la Spagna di De La Fuente e l’Inghilterra di Southgate.

La sfida a distanza è quella tra Lamine Yamal e Jude Bellingham, i due fuoriclasse delle nazionali che hanno raggiunto l’ultimo atto e questa sera si sfideranno all’Olympiastadion di Berlino con l’obiettivo di alzare al cielo il trofeo e laurearsi campioni d’Europa.

Dopo aver battuto vari record di precocità, i due si sono presi la scena, dimostrando di poter essere decisivi nonostante la giovane età anche in una kermesse come gli Europei.

Un duello che ha tutto per raccogliere la pesante eredità di quello che è stato un dualismo che ha segnato la storia del calcio, ovvero quello tra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.

Non solo le nazionali e la finale di Euro 2024. Bellingham e Yamal saranno le stelle e i protagonisti del ‘Clasico’ tra Real Madrid e Barcellona per i prossimi anni.

Giocatori diversi per caratteristiche e posizione in campo, ma accomunati da un talento smisurato e da quell’aura da fuoriclasse che li consegnerà alla storia, scrivendo pagine e pagine indelebili.

Alcune già sono state scritte e altri lo saranno nei prossimi anni, a partire da stasera e da Spagna-Inghilterra, finale di Euro 2024.