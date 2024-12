Xavi al Milan è possibile? Le voci e cosa ha deciso di fare l'allenatore nel 2025

Xavi è uno dei nomi accostati alla panchina del Milan: ma è davvero possibile un suo approdo in rossonero?

La crisi di risultati del Milan è un tema attuale e molto caldo in Italia, accompagnato dalla pesante contestazione andata in scena subito dopo il deludente 0-0 fatto registrare a San Siro contro il Genoa.

Nel mirino dei tifosi in primis la dirigenza, ma anche giocatori e allenatore: non proprio la situazione ideale per Paulo Fonseca, che a settembre era stato a un passo dal lasciare la panchina.

Decisiva fu la bella vittoria nel derby al cospetto dell'Inter che, contrariamente a quanto ipotizzabile, non ha però agito da spartiacque di una stagione molto deludente tra i confini nazionali.