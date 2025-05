Xabi Alonso sarà il nuovo allenatore del Real Madrid: al Mondiale per Club né lui né Ancelotti, chi guiderà la squadra

Non ci sono più dubbi, Xabi Alonso si siederà sulla panchina del Real nella prossima stagione: i dettagli dell'accordo.

Da tempo ormai la strada era segnata ma adesso sono stati superati anche gli ultimi passaggi: Xabi Alonso diventerà il nuovo allenatore del Real Madrid. A confermare la definizione dell'accordo anche Marca, che ha dato i dettagli sul cambio di guida tecnica.

Carlo Ancelotti lascerà quindi la panchina dei Blancos chiudendo così la sua seconda esperienza a Madrid, che ancora una volta ha portato tanti successi nella bacheca del club spagnolo.

I prossimi passi saranno quelli formali e burocratici ma il Real già sta pianificando l'estate, compresa la gestione del Mondiale per Club, in cui già Ancelotti non sarà più alla guida della squadra. Ecco quando l'attuale tecnico del Bayer Leverkusen entrerà ufficialmente in carica.