Woltemade più Kolo Muani: Spalletti pensa a una Juve con entrambi in campo

La verità è che la Juve ha bisogno di sbloccarsi offensivamente. Dei 4 goal in campionato, due sono arrivati dalla difesa (Gatti e Bremer) e due dal centrocampo, con Koopmeiners e Nico Gonzalez. Le vere e proprie punte non hanno ancora colpito e, forse, farle giocare insieme potrebbe dare il là a una convivenza fruttuosa.