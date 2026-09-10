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Woltemade JuventusGetty Images
Matteo Occhiuto

Woltemade più Kolo Muani: Spalletti pensa a una Juve con entrambi in campo

Serie A
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Sassuolo vs Juventus
Sassuolo

L’allenatore bianconero studia nuove soluzioni per dare più pericolosità al reparto offensivo: possibile inserimento contemporaneo di Woltemade e Kolo Muani.

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La Juve e Spalletti pensano a una novità di formazione in vista del match con il Sassuolo. I bianconeri, reduci da 7 punti nelle prime 3 uscite di Serie A, si stanno preparando al match in terra emiliana, a cui potrebbero presentarsi con una importante novità tattica. 

L’allenatore di Certaldo, infatti, avrebbe in mente di inserire in campo, dall’inizio e contemporaneamente, sia Nick Woltemade che Randal Kolo Muani. Una soluzione che potrebbe rompere il digiuno del reparto offensivo e appesantire in termini quantitativi l’area di rigore avversaria. 

  • JUVE CON DUE PUNTE A SASSUOLO? NON PROPRIO

    Con il 4-2-3-1, però, non sarebbe una bocciatura. Spalletti ha già spiegato la sua visione sulla possibile convivenza dei due: Kolo Muani largo, Woltemade centrale. Un’altra versione della “coppia”, che coppia non è, prevedrebbe Kolo prima punta e l’ex Newcastle versione trequartista. Insomma, anche se dovessero giocare insieme, il modulo, l’impianto tattico, è destinato a rimanere quello studiato da Luciano.


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  • WOLTEMADE BENE ALL’ESORDIO

    Del resto, comunque, Nick al debutto ha fatto molto bene. Il suo impatto nel match con il Milan, dalla panchina, è stato sotto gli occhi di tutti, aiutando a dare alla Juve l’inerzia necessaria per agguantare il pari. Inevitaibile, dunque, che Spalletti possa pensare a lui anche in ottica titolarità, dal momento che comunque il suo acquisto, seppur last minute, è stato uno dei migliori colpi estivi dei bianconeri.

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  • PERCHÈ WOLTEMADE E KOLO INSIEME

    La verità è che la Juve ha bisogno di sbloccarsi offensivamente. Dei 4 goal in campionato, due sono arrivati dalla difesa (Gatti e Bremer) e due dal centrocampo, con Koopmeiners e Nico Gonzalez. Le vere e proprie punte non hanno ancora colpito e, forse, farle giocare insieme potrebbe dare il là a una convivenza fruttuosa. 

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  • IL KO DI YILDIZ PESA

    In questo contesto, comunque, pesa e non poco l’infortunio di Kenan Yildiz. Lo stop dell’ala turca priverà la Juve della sua immensa qualità, utile anche e soprattutto a innescare le punte. Il rendimento di Alajbegovic, ancora abbastanza acerbo per quanto fatto vedere, complica le cose: da capire se, per sbloccare la situazione, basterà il duo Woltemade-Kolo Muani.

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