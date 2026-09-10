Woltemade più Kolo Muani: Spalletti pensa a una Juve con entrambi in campo

La Juve e Spalletti pensano a una novità di formazione in vista del match con il Sassuolo. I bianconeri, reduci da 7 punti nelle prime 3 uscite di Serie A, si stanno preparando al match in terra emiliana, a cui potrebbero presentarsi con una importante novità tattica.
L’allenatore di Certaldo, infatti, avrebbe in mente di inserire in campo, dall’inizio e contemporaneamente, sia Nick Woltemade che Randal Kolo Muani. Una soluzione che potrebbe rompere il digiuno del reparto offensivo e appesantire in termini quantitativi l’area di rigore avversaria.