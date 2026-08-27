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Nick WoltemadeGetty Images
Lelio Donato

Woltemade al Napoli è un affare possibile? L'offerta al Newcastle per l'attaccante tedesco e le alternative di Manna

Calciomercato
Napoli

Il Napoli vuole regalarsi un rinforzo in attacco negli ultimi giorni di mercato, l'ultima idea porta a Nick Woltemade del Newcastle. L'opzione più semplice resta Guiu del Chelsea.

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Una voce clamorosa per l'attacco del Napoli.

Manna vuole regalare ad Allegri un rinforzo nel reparto offensivo per sostituire Lukaku e avrebbe bussato alle porte del Newcastle.

Il sogno sarebbe Nick Woltemade, giovane attaccante tedesco che solo un anno fa era stato pagato circa 90 milioni di euro.

La trattativa ovviamente non è semplice ma, secondo Fabrizio Romano, il Napoli ci starebbe provando.

  • L'IDEA WOLTEMADE AL NAPOLI: LA FORMULA

    Ma come potrebbe concretizzarsi la pazza idea Woltemade al Napoli?

    La società azzurra avrebbe proposto al Newcastle di prelevare l'attaccante tedesco in prestito con l'obiettivo di rilanciarlo dopo una stagione non esaltante in Premier League.

    Ora toccherà al club inglese prendere una decisione su Woltemade e decidere se tenerlo in rosa oppure aprire a questa ipotesi.

    Il Napoli attende una risposta, tenendo comunque in caldo l'alternativa più semplice.

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  • UNA STAGIONE DIFFICILE

    Tedesco, classe 2002, Woltemade è stato acquistato dal Newcastle solo dodici mesi fa per quasi 90 milioni di euro tra parte fissa e bonus.

    Nelle idee dei Magpies doveva essere lui l'erede di Isak, ceduto al Liverpool, ma la sua prima stagione in Premier League non è stata esaltante.

    Woltemade ha realizzato solo undici goal in cinquantuno presenze complessive, di cui otto in campionato.

    Un rendimento che non gli ha permesso di partecipare ai Mondiali da protagonista con la Germania, giocando appena mezzora da subentrato nei sedicesimi di finale.

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  • GUIU RESTA CALDO

    La pista Woltemade resta comunque molto complicata per il Napoli.

    Ecco perché l'obiettivo più concreto per rinforzare l'attacco di Allegri negli ultimi giorni di mercato è Marc Guiu.

    Lo spagnolo è ancora più giovane di Woltemade visto che è un classe 2006, inoltre l'intesa col giocatore è già stata raggiunta.

    Manca il via libera definitivo del Chelsea, che valuta Guiu circa 25 milioni di euro e vuole inserire una clausola sulla futura rivendita.

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  • IL SOGNO GABRIEL JESUS

    Il sogno per l'attacco del Napoli è sempre Gabriel Jesus.

    Arrivare al brasiliano, che non è più centrale all'Arsenal, però non è semplice soprattutto per motivi economici.

    Gabriel Jesus infatti ha un ingaggio nettamente fuori dai parametri del Napoli. E può arrivare solo a titolo definitivo visto che il suo attuale contratto scade il 30 giugno 2027.

    Tutti motivi che rendono a dir poco complicato l'affare.

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