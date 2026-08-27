Woltemade al Napoli è un affare possibile? L'offerta al Newcastle per l'attaccante tedesco e le alternative di Manna

La pista Woltemade resta comunque molto complicata per il Napoli.

Ecco perché l'obiettivo più concreto per rinforzare l'attacco di Allegri negli ultimi giorni di mercato è Marc Guiu.

Lo spagnolo è ancora più giovane di Woltemade visto che è un classe 2006, inoltre l'intesa col giocatore è già stata raggiunta.

Manca il via libera definitivo del Chelsea, che valuta Guiu circa 25 milioni di euro e vuole inserire una clausola sulla futura rivendita.