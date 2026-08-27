Woltemade al Napoli è un affare possibile? L'offerta al Newcastle per l'attaccante tedesco e le alternative di Manna

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Una voce clamorosa per l'attacco del Napoli.
Manna vuole regalare ad Allegri un rinforzo nel reparto offensivo per sostituire Lukaku e avrebbe bussato alle porte del Newcastle.
Il sogno sarebbe Nick Woltemade, giovane attaccante tedesco che solo un anno fa era stato pagato circa 90 milioni di euro.
La trattativa ovviamente non è semplice ma, secondo Fabrizio Romano, il Napoli ci starebbe provando.