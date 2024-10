Weah, Koopmeiners, Nico Gonzalez: chi recupera e chi no in vista di Juventus-Lazio

Juventus vs Lazio

Thiago Motta alle prese con diversi infortunati a pochi giorni da Juventus-Lazio: chi recupera e chi invece dovrà attendere ancora prima di rientrare.

Juventus chiamata a dimenticare il deludente pareggio casalingo contro il Cagliari, maturato prima della sosta: per i bianconeri c'è un altro impegno all'Allianz Stadium da affrontare, contro la Lazio di Marco Baroni.

Diversi gli attuali indisponibili all'interno della rosa di Thiago Motta, che quantomeno spera di recuperare qualche interprete di rilievo per la sfida contro Zaccagni e compagni, col vento in poppa per le quattro vittorie consecutive ottenute tra Serie A ed Europa League.

Ma chi, tra gli infortunati della Juventus, ha più chance di tornare tra i convocati per la sfida di sabato sera?