Walker è un nuovo giocatore del Milan, ufficiale: formula e cifre del trasferimento

Il primo rinforzo per Sergio Conceiçao è Kyle Walker: l'inglese arriva dal Manchester City, tutti i dettagli dell'operazione.

Dopo giorni di trattativa il Milan può finalmente accogliere Kyle Walker; il terzino inglese classe 1990 si trasferisce dal Manchester City dopo aver passato tutta la sua carriera in Premier League.

Per Walker una nuova esperienza professionale all'età di 34 anni dopo mesi non semplici con la squadra di Pep Guardiola. Il Milan potrà contare su un rinforzo importante per la seconda parte di stagione, sia sul campo che in termini di leadership.

L'inglese è arrivato giovedì in Italia e dopo aver svolto le visite mediche di rito ha firmato il contratto che lo legherà ai rossoneri. Di seguito il comunicato del Milan e tutti i dettagli su formula e costi dell'operazione.