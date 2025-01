Walker al Milan per puntare il più in alto possibile: ha chiesto un bonus per il trionfo in Champions

Kyle Walker è il primo colpo messo a segno dal Milan nel corso di questa sessione di mercato: il difensore inglese ha chiesto un bonus speciale.

Per vederlo in campo con la maglia del Milan addosso servirà ancora un po’ di pazienza, il club rossonero però intanto il suo primo colpo della sessione invernale di calciomercato lo ha piazzato.

Kyle Walker è ufficialmente da venerdì un nuovo giocatore del gruppo guidato da Sergio Conceiçao, un rinforzo importante per il tecnico portoghese che potrà così contare su un elemento che porterà in dote tanta forza e duttilità in difesa.

Qualità da unire ad un bagaglio d’esperienza enorme e a quell’abitudine a vincere confermata anche da un particolare svelato da ‘La Gazzetta dello Sport’.