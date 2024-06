Vlahovic e la Serbia in affanno: prestazione opaca e senza inventiva

Serbia 'spuntata' contro l'Inghilterra: Vlahovic e Mitrovic si pestano i piedi, gara complicata per lo juventino.

Serviva un'impresa per spuntarla su una delle nazionali favorite per la vittoria degli Europei, ma la Serbia non è riuscita ad alzare il livello tecnico della sua prestazione.

Nulla da fare per la squadra del c.t. Stojkovic, fin troppo timorosa nei confronti di un avversario che si è accontentato di un successo di misura in questa prima uscita in terra di Germania.

Non sufficiente la prova di tutta la squadra serba: a partire da Dusan Vlahovic, in costante difficoltà tra le maglie strette della difesa inglese che gli ha decisamente preso le misure, soffocandogli ogni varco utile per tentare quantomeno di impensierire Pickford.