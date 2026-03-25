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Dusan Vlahovic JuventusGetty Images
Leonardo Gualano

Vlahovic sempre più vicino al rinnovo con la Juventus: le possibili cifre e tempistiche

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Potrebbe presto entrare nel vivo la trattativa per il rinnovo di Dusan Vlahovic con la Juventus: possibili novità già entro Pasqua.

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Dusan Vlahovic con la maglia della Juventus addosso anche nella prossima stagione. Quella che, fino a poche settimane fa, sembrava un'ipotesi al limite dell'inimmaginabile, potrebbe presto diventare realtà.

L'apertura dell'attaccante serbo non ha lasciato indifferente il club bianconero, che anzi adesso punta a chiudere in tempi ragionevolmente rapidi.

Non potrebbe essere altrimenti, visto che il contratto di Vlahovic scadrà a giugno e la volontà di tutti è quella di non arrivare agli ultimi giorni per arrivare ad una definitiva fumata bianca.

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', oggi il rinnovo è sempre più vicino e novità importanti potrebbero arrivare già la prossima settimana.

  • MILOS VLAHOVIC A TORINO

    Ad imprimere un'accelerata importante al discorso potrebbe essere Milos Vlahovic, ovvero il padre di Dusan.

    Arriverà nei prossimi giorni a Torino ed è proprio a lui che l'attaccante ha chiesto di occuparsi in prima persona delle vicende relative al suo futuro.

    Ad attenderlo un incontro con Comolli e Chiellini, che potrebbe consumarsi prima di Pasqua.

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  • Vlahovic Getty Images

    IL DESIDERIO DEL GIOCATORE

    Dopo aver vissuto mesi da separato in casa ed essere stato più volte dato ad un passo dall'addio, Vlahovic oggi sembra più vicino che mai a prolungare il suo rapporto con la Juventus.

    È questa la sua priorità, che nel corso delle ultime settimane è diventata desiderio. Le offerte per lui non mancano e probabilmente non sono mancate, ma in questo momento, più che mai, vengono in secondo piano rispetto alla possibilità di prolungare la sua esperienza all'ombra della Mole.

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  • Spalletti Vlahovic JuventusGetty Images

    L'ATTACCANTE GIUSTO GIÀ IN CASA

    L'eventuale rinnovo di Vlahovic consentirebbe alla Juventus di rivedere le proprie priorità in sede di calciomercato.

    Nelle ultime sessioni ha avuto difficoltà a trovare un centravanti di spessore capace di far fare il salto di qualità al reparto offensivo e, con la permanenza del suo numero 9, il centravanti giusto sarebbe già ovviamente in casa.

    Un giocatore che, tra l'altro, piace molto a Luciano Spalletti, che nelle ultime settimane è stato il suo primo sponsor, che conosce già alla perfezione il calcio italiano e Torino e che dunque non avrebbe bisogno di alcun periodo di adattamento.

    Una punta già pronta che, tra l'altro, non può non essere considerata tra le migliori in assoluto della Serie A.

  • LE POSSIBILI CIFRE PER IL RINNOVO

    Vlahovic attualmente percepisce un ingaggio da 12 milioni di euro a stagione, una cifra di cui è consapevole che non andrà a guadagnare nei prossimi anni in caso di rinnovo con la Juventus.

    Per apporre la firma sul contratto, dovrà accettare un taglio netto e 'accontentarsi' di uno stipendio che si aggirerà sui 6-7 milioni.

    Un contratto, dunque, leggermente inferiore a quello di Yildiz e che potrebbe non essere lunghissimo: si pensa ad una scadenza fissata tra due anni e dunque a giugno 2028.

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