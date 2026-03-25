Vlahovic sempre più vicino al rinnovo con la Juventus: le possibili cifre e tempistiche

Dusan Vlahovic con la maglia della Juventus addosso anche nella prossima stagione. Quella che, fino a poche settimane fa, sembrava un'ipotesi al limite dell'inimmaginabile, potrebbe presto diventare realtà.
L'apertura dell'attaccante serbo non ha lasciato indifferente il club bianconero, che anzi adesso punta a chiudere in tempi ragionevolmente rapidi.
Non potrebbe essere altrimenti, visto che il contratto di Vlahovic scadrà a giugno e la volontà di tutti è quella di non arrivare agli ultimi giorni per arrivare ad una definitiva fumata bianca.
Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', oggi il rinnovo è sempre più vicino e novità importanti potrebbero arrivare già la prossima settimana.