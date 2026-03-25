Vlahovic sempre più vicino al rinnovo con la Juventus: le possibili cifre e tempistiche

L'eventuale rinnovo di Vlahovic consentirebbe alla Juventus di rivedere le proprie priorità in sede di calciomercato.

Nelle ultime sessioni ha avuto difficoltà a trovare un centravanti di spessore capace di far fare il salto di qualità al reparto offensivo e, con la permanenza del suo numero 9, il centravanti giusto sarebbe già ovviamente in casa.

Un giocatore che, tra l'altro, piace molto a Luciano Spalletti, che nelle ultime settimane è stato il suo primo sponsor, che conosce già alla perfezione il calcio italiano e Torino e che dunque non avrebbe bisogno di alcun periodo di adattamento.

Una punta già pronta che, tra l'altro, non può non essere considerata tra le migliori in assoluto della Serie A.