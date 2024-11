Vlahovic verso la panchina, la mossa a sorpresa di Thiago Motta contro l'Udinese: Mbangula cambia ruolo?

A Udine può scendere in campo una Juventus inedita con Mbangula centravanti. Conceição verso la panchina, Koopmeiners a gara in corso.

Di nuovo in campo, senza pause, senza respiro. E per la Juventus, costretta a rimboccarsi le maniche dopo due passi falsi di troppo, è un concetto che se possibile vale addirittura doppio.

È delicata, la trasferta di Udine, per diversi motivi. Perché segue a ruota il deludente 2-2 interno contro il Parma che ha fatto scivolare i bianconeri a -7 dal Napoli capolista, intanto. Ma anche perché va a incastrarsi tra il campionato e l'altrettanto importante impegno di martedì in casa del Lille.

Proprio per questo Thiago Motta è intenzionato a studiare bene ogni soluzione immaginabile in vista di un possibile turnover. Compreso un turno di riposo per Dusan Vlahovic. E compreso un nuovo ruolo per Samuel Mbangula.