Vlahovic entra solo nel finale contro il Napoli, cosa succede ora? La situazione tra cessione, conferma, addio a giugno o nel 2026

Ancora una volta Vlahovic non parte titolare ed entra in campo solamente per pochi minuti: allo stato attuale è una riserva.

Per una Juventus sempre sul filo del rasoio è caduto anche l'ultimo baluardo, quello delle zero sconfitte in campionato. Battuta in rimonta nella partita contro il Napoli, la squadra bianconera si ritrova a -16 dalla vetta e con diverse squadre alle spalle in lotta per la Champions. La situazione di Madama fa rima con cantiere, viste i diversi casi all'interno della rosa. Quello più eclatante e pregno di interrogativi porta a Dusan Vlahovic. Subentrato al minuto 82 nella partita contro il Napoli, Vlahovic è attualmente a tutti gli effetti una riserva della Juventus. Considerato a lungo patrimonio e prima scelta in attacco dopo l'investimento fatto tre anni fa, ora il serbo non è più centrale nel progetto del team, tanto da essere divenuto un caso. Il caso Vlahovic ha tre soluzioni allo stato attuale delle cose, ma nessuna sembra portare al suo ritorno tra i titolari: Kolo Muani è stato schierato subito titolare e ha risposto segnando all'esordio, Nico Gonzalez può essere l'alternativa come falso nove. Con il futuro ritorno di Milik, inoltre, le porte, ora come ora, sono chiuse.