Vlahovic e un futuro da scrivere: volontà, infortuni e nodi da sciogliere, prossime settimane decisive per il rinnovo

Da qui al termine della stagione, la Juventus giocherà ancora quattro partite che metteranno in palio i punti necessari per chiudere il discorso relativo alla qualificazione alla prossima UEFA Champions League.

La Vecchia Signora si presenta al rush finale potendo contare su tre soli punti di vantaggio su Como e Roma e dunque, nelle prossime uscite contro Verona, Lecce, Fiorentina e Torino, i margini di errore a disposizione saranno pochissimi.

Strappare un pass per la prossima Champions rappresenta un obbligo imperativo e per ottenerlo serviranno anche i goal di Dusan Vlahovic.

Luciano Spalletti è un estimatore del centravanti serbo, tanto che nelle scorse settimane si è parlato anche di un suo pressing per il rinnovo, e nelle prossime sfide gli darà via via un minutaggio sempre maggiore.

Vlahovic, nel corso di questa stagione, nonostante i problemi fisici, quando è sceso in campo ha dimostrato di poter avere un peso specifico decisamente più rilevante rispetto a David e soprattutto ad Openda, e non solo la qualificazione alla prossima Champions League, ma anche il prossimo rinnovo potrebbero passare proprio dalle prossime prestazioni.