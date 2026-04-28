Vlahovic e un futuro da scrivere: volontà, infortuni e nodi da sciogliere, prossime settimane decisive per il rinnovo

Quella che si avvia alla sua naturale conclusione è stata per Dusan Vlahovic una stagione molto complicata.
L'attaccante serbo, che si era presentato ai blocchi di partenza dell'annata come una sorta di 'cessione mancata', quando è stato a disposizione ha dimostrato di avere una marcia diversa rispetto agli altri centravanti della Juventus, ma a causa di una serie di infortuni è stato spessissimo costretto ai box.
Non è sceso in campo tra fine novembre e metà marzo e, anche una volta recuperato, ha dovuto fare i conti con un contrattempo muscolare che ne ha limitato l'utilizzo.
Come è noto, il suo resta un futuro ancora tutto da scrivere, dato che il contratto che lo lega al club bianconero scadrà a fine giugno e restano ancora alcuni nodi da sciogliere per il suo eventuale rinnovo.