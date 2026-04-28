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Dusan Vlahovic JuventusGetty Images
Leonardo Gualano

Vlahovic e un futuro da scrivere: volontà, infortuni e nodi da sciogliere, prossime settimane decisive per il rinnovo

Serie A
Juventus

Quello relativo al rinnovo di Dusan Vlahovic con la Juventus è un discorso non ancora chiuso: il centravanti davanti ad un bivio.

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Quella che si avvia alla sua naturale conclusione è stata per Dusan Vlahovic una stagione molto complicata.

L'attaccante serbo, che si era presentato ai blocchi di partenza dell'annata come una sorta di 'cessione mancata', quando è stato a disposizione ha dimostrato di avere una marcia diversa rispetto agli altri centravanti della Juventus, ma a causa di una serie di infortuni è stato spessissimo costretto ai box.

Non è sceso in campo tra fine novembre e metà marzo e, anche una volta recuperato, ha dovuto fare i conti con un contrattempo muscolare che ne ha limitato l'utilizzo.

Come è noto, il suo resta un futuro ancora tutto da scrivere, dato che il contratto che lo lega al club bianconero scadrà a fine giugno e restano ancora alcuni nodi da sciogliere per il suo eventuale rinnovo.

  • Vlahovic JuventusGetty Images

    I DUBBI SULLE CONDIZIONI FISICHE

    Come spiegato da 'Tuttosport', in casa Juventus sono emerse, negli ultimi tempi, alcune perplessità relative alle condizioni fisiche di Dusan Vlahovic.

    Nel corso della recente pausa per gli impegni delle Nazionali, l'attaccante serbo si è allenato con regolarità, sebbene le sue condizioni non fossero ideali e gli strascichi del lungo stop a causa del grave infortunio agli adduttori fossero ancora evidenti.

    Il nuovo recente stop a causa di un problema muscolare ha fatto scattare un ulteriore campanello d'allarme, tanto che ora il club bianconero avrebbe deciso di aspettare prima risposte concrete sul piano fisico, prima di approfondire il discorso rinnovo.

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  • RINNOVO IN STAND-BY

    Solo fino a pochi mesi fa, le possibilità di un possibile rinnovo di Vlahovic sembravano praticamente nulle, poi la pista si è fatta clamorosamente calda, tanto che si era pensato anche a un possibile incontro decisivo nel periodo di Pasqua.

    Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', la Juventus ha deciso di archiviare momentaneamente il discorso e questo non solo a causa dei problemi fisici che hanno frenato l'attaccante nel corso di questa stagione, ma anche per le distanze economiche tra domanda ed offerta che si sono palesate negli ultimi tempi.

    Il club bianconero ha messo sul tavolo un biennale da 6 milioni di euro più bonus e non intende spingersi oltre e dunque, per arrivare alla fatidica fumata bianca, bisognerà trovare un'intesa da questo punto di vista.


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  • Spalletti Vlahovic JuventusGetty Images

    FONDAMENTALE IL RUSH FINALE

    Da qui al termine della stagione, la Juventus giocherà ancora quattro partite che metteranno in palio i punti necessari per chiudere il discorso relativo alla qualificazione alla prossima UEFA Champions League.

    La Vecchia Signora si presenta al rush finale potendo contare su tre soli punti di vantaggio su Como e Roma e dunque, nelle prossime uscite contro Verona, Lecce, Fiorentina e Torino, i margini di errore a disposizione saranno pochissimi.

    Strappare un pass per la prossima Champions rappresenta un obbligo imperativo e per ottenerlo serviranno anche i goal di Dusan Vlahovic.

    Luciano Spalletti è un estimatore del centravanti serbo, tanto che nelle scorse settimane si è parlato anche di un suo pressing per il rinnovo, e nelle prossime sfide gli darà via via un minutaggio sempre maggiore.

    Vlahovic, nel corso di questa stagione, nonostante i problemi fisici, quando è sceso in campo ha dimostrato di poter avere un peso specifico decisamente più rilevante rispetto a David e soprattutto ad Openda, e non solo la qualificazione alla prossima Champions League, ma anche il prossimo rinnovo potrebbero passare proprio dalle prossime prestazioni.

  • GLI ESTIMATORI DI VLAHOVIC

    Nelle ultime settimane si è parlato di un Vlahovic sempre più deciso a prolungare la sua avventura in bianconero.

    Ovviamente però un attaccante della sua caratura e, tra l'altro, a parametro zero, potrebbe rappresentare un'occasione ghiotta per tanti e dunque la cosa potrebbe tradursi in estimatori in attesa di vedere come si evolverà la situazione.

    Per lui si è parlato di un possibile interesse del Milan ma, secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', a corteggiarlo con maggiore insistenza sarebbe il Bayern Monaco.

    Il club tedesco avrebbe individuato proprio in Vlahovic il perfetto vice-Harry Kane, o comunque un rinforzo di peso necessario per continuare a dominare la Bundesliga e per aumentare il suo potenziale offensivo in Champions League.

    Il Bayern potrebbe offrire al centravanti serbo un ingaggio migliore rispetto a quello proposto dalla Juventus, ma ovviamente per lui a Monaco di Baviera le prospettive potrebbero cambiare e potrebbe ritrovarsi a rivestire un ruolo meno centrale rispetto a quello ricoperto oggi a Torino.

    Le prossime settimane diranno dunque di più sul futuro di un attaccante che potrebbe essere di fronte al bivio più importante della sua carriera.

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