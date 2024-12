Vittorie consecutive in Serie A, di chi è il record? L'Atalanta 2024/2025 è tra le migliori, ora punta il primo posto

L'Atalanta non sbaglia un colpo ed è già tre le migliori di sempre in termini di vittorie consecutive. Per il record storico manca ancora un po'.

Anno dopo anno, l'Atalanta cresce. Acquisisce consapevolezza e capacità di diventare ancora più grande. Dopo aver conquistato l'Europa League nella primavera nel 2024, nella prima parte della nuova stagione la Dea ha ottenuto una lunga serie di vittorie consecutive e il primo posto in Serie A.

Le due cose, ovviamente, vanno di pari passo e l'Atalanta è consapevole che in caso di nuovi successi consecutivi, soprattutto contro le dirette concorrenti per lo Scudetto, potrà essere la favorita per il titolo, dopo essere stata posizionata in seconda fila nella scorsa estate.

L'Atalanta ha vinto undici partite consecutive negli ultimi mesi del 2024 e figura già tra le squadre in grado di conquistare più gare di fila. Il record assoluto non è lontano, ma per farlo dovrà conquistare i tre punti anche contro diverse dirette concorrenti come Lazio, Juventus e Napoli.