Danso può giocare, dalle visite con la Roma al via libera del Lens: "Nessuna anomalia al cuore"

Il club francese, dopo aver condotto esami approfonditi, ha annunciato che il giocatore tornerà presto a giocare con la squadra.

Dopo il caos del mancato trasferimento alla Roma, Kevin Danso è pronto a tornare in campo con il Lens.

Le visite mediche effettuate in Italia, che avevano fatto saltare l’accordo con i giallorossi, hanno spinto il club francese a esaminare più a fondo le presunte anomalie cardiache riscontrate nel giocatore austriaco.

Come riportato dal Lens, infatti, gli esami specialistici - condotti da medici di fama mondiale - hanno confermato che Danso è pienamente idoneo e pronto per il suo ritorno in Ligue 1.