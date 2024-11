Viola 'toglie' il goal a Zappa: annullato il 2-2 del Cagliari contro il Milan

Cagliari vs AC Milan

Annullato il 2-2 del Cagliari: Milan salvato dal tocco di Viola, in fuorigioco al momento del tiro di Zappa che sarebbe comunque finito in porta.

Primo tempo elettrico all'Unipol Domus Arena di Cagliari: Milan in vantaggio per 1-2 grazie alla doppietta di Leao, in risposta al vantaggio lampo di Zortea arrivato nel corso del secondo minuto di gioco.

Proprio sul finire della prima frazione, i rossoblù hanno trovato la rete del 2-2, annullata da Fabbri con l'ausilio del VAR per posizione di fuorigioco.

Protagonisti nell'azione dei sardi sia Zappa che Viola, quest'ultimo decisivo col tocco che ha causato l'annullamento.