Vinicius Junior viene espulso in Valencia-Real Madrid e perde le testa contro l'arbitro: i compagni e lo staff lo trascinano fuori

Valencia vs Real Madrid

L'attaccante brasiliano ha ricevuto un rosso diretto dopo aver colpito il portiere avversario a palla lontana: decisivo l'intervento del VAR.

Valencia-Vinicius, ennesimo capitolo. Dopo il caso razzismo del 2023 e il continuo botta e risposta tra Real Madrid e club avversario a proposito di quei famosi cori e insulti, il ritorno del giocatore al Mestalla non è passato certo inosservato.

In una partita vinta dal Real Madrid di misura (2-1), Vinicius ha rimediato un cartellino rosso di cui probabilmente si parlerà a lungo.

Nella ripresa della sfida, il Valencia è finito in superiorità numerica in seguito all'espulsione del brasiliano, punito dall'arbitro Soto Grado dopo che questi è stato richiamato al monitor VAR per un probabile duello tra lo stesso attaccante di Ancelotti e il portiere Dimitrievski.

Si tratta della seconda espulsione al Mestalla per Vinicius dopo il rosso rimediato nel 2022/2023 per il duello con Hugo Duro.