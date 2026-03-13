Vicenza promosso in Serie B se: cosa serve per la matematica, le combinazioni, quanti punti mancano e i risultati del Brescia

Un campionato dominato praticamente dalla prima giornata. Un primo posto conquistato ben presto e mai in discussione. Un distacco che più che aumentare di giornata in giornata è lievitato sino a costruire una forbice inimmaginabile all'inizio della stagione.
Così il Vicenza di Fabio Gallo sta conquistando l'agognata promozione in Serie B, quattro anni dopo la retrocessione in terza serie scaturita dopo il playout contro il Cosenza. Una promozione meritatissima, che da diverse giornate attende solo la matematica per poter essere finalmente festeggiata.
Cosa serve dunque alla formazione biancorossa per essere certa del primo posto a diverse giornate dalla conclusione del campionato di Serie C? Quanti punti mancano per tenere a distanza il Brescia, l'unica inseguitrice (si fa per dire)?
Tutte le combinazioni che porteranno alla promozione del Vicenza in B e quando il ritorno nella serie cadetta potrebbe diventare matematico.