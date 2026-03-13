Goal.com
Stefano Silvestri

Vicenza promosso in Serie B se: cosa serve per la matematica, le combinazioni, quanti punti mancano e i risultati del Brescia

Dopo quattro anni d'assenza, il Vicenza dominatore del girone A della Serie C sta per tornare a giocare in B: quando può scoppiare la festa per la promozione della squadra di Fabio Gallo.

Un campionato dominato praticamente dalla prima giornata. Un primo posto conquistato ben presto e mai in discussione. Un distacco che più che aumentare di giornata in giornata è lievitato sino a costruire una forbice inimmaginabile all'inizio della stagione.

Così il Vicenza di Fabio Gallo sta conquistando l'agognata promozione in Serie B, quattro anni dopo la retrocessione in terza serie scaturita dopo il playout contro il Cosenza. Una promozione meritatissima, che da diverse giornate attende solo la matematica per poter essere finalmente festeggiata.

Cosa serve dunque alla formazione biancorossa per essere certa del primo posto a diverse giornate dalla conclusione del campionato di Serie C? Quanti punti mancano per tenere a distanza il Brescia, l'unica inseguitrice (si fa per dire)?

Tutte le combinazioni che porteranno alla promozione del Vicenza in B e quando il ritorno nella serie cadetta potrebbe diventare matematico.

  • LA CLASSIFICA DELLA SERIE C

    Questa è la classifica del girone A di Serie C dopo 31 giornate, e con 7 turni ancora da giocare, per quanto riguarda le primissime posizioni:

    1. Vicenza 75
    2. Brescia 57
    3. Trento 54

    Solo il Brescia e il Lecco possono ancora sperare, anche se ormai solo da un punto di vista matematico, nel primo posto finale. Al quarto posto c'è il Lecco (53 punti), aritmeticamente estromesso dalla corsa e costretto a conquistarsi il pass per i playoff promozione.

  • VICENZA PROMOSSO CONTRO L'INTER U23 SE...

    • Batte l'Inter U23 e il Brescia pareggia o perde contro l'Alcione
    • Pareggia contro l'Inter U23 e il Brescia perde contro l'Alcione

    Nella trentaduesima giornata di Serie C, il Brescia scenderà in campo venerdì sera mentre il Vicenza chiuderà il turno lunedì sera: la formazione lombarda andrà in casa dell'Alcione, quella veneta ospiterà invece l'Inter U23 di Stefano Vecchi, ex allenatore biancorosso nelle passate stagioni, al Menti.

    Nel caso il Brescia vinca la propria partita, il discorso promozione sarebbe automaticamente rimandato alla trentatreesima giornata anche in caso di successo vicentino contro l'Inter U23: i punti di distacco rimarrebbero come minimo 18 con 6 giornate dalla fine e con la questione scontri diretti - discriminante primaria in caso di arrivo a pari punti - ancora indefinita: il ritorno tra Vicenza e Brescia non si è ancora disputato.

    Se il Brescia pareggerà in casa dell'Alcione, al Vicenza basterà una semplice vittoria contro l'Inter U23 per stappare lo champagne; in caso di sconfitta bresciana, invece, alla squadra di Gallo basterebbe anche un pari (in questo caso si porterebbe a +19 sulla seconda o sulle seconde, in caso di vittoria del Trento, a 6 turni dalla fine).

    In caso di sconfitta del Vicenza lunedì sera, non ci sarà alcuna festa a prescindere dal risultato del Brescia.

  • QUANTI PUNTI MANCANO AL VICENZA

    In generale, al Vicenza mancano 4 punti per conquistare la promozione matematica in Serie B senza badare ai risultati del Brescia: questa è la quota minima a cui Stuckler e compagni dovranno arrivare per abbandonare la Serie C e tornare dopo un quadriennio nel torneo cadetto.

