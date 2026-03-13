Vicenza promosso in Serie B se: cosa serve per la matematica, le combinazioni, quanti punti mancano e i risultati del Brescia

Batte l'Inter U23 e il Brescia pareggia o perde contro l'Alcione

Nella trentaduesima giornata di Serie C, il Brescia scenderà in campo venerdì sera mentre il Vicenza chiuderà il turno lunedì sera: la formazione lombarda andrà in casa dell'Alcione, quella veneta ospiterà invece l'Inter U23 di Stefano Vecchi, ex allenatore biancorosso nelle passate stagioni, al Menti.

Nel caso il Brescia vinca la propria partita, il discorso promozione sarebbe automaticamente rimandato alla trentatreesima giornata anche in caso di successo vicentino contro l'Inter U23: i punti di distacco rimarrebbero come minimo 18 con 6 giornate dalla fine e con la questione scontri diretti - discriminante primaria in caso di arrivo a pari punti - ancora indefinita: il ritorno tra Vicenza e Brescia non si è ancora disputato.

Se il Brescia pareggerà in casa dell'Alcione, al Vicenza basterà una semplice vittoria contro l'Inter U23 per stappare lo champagne; in caso di sconfitta bresciana, invece, alla squadra di Gallo basterebbe anche un pari (in questo caso si porterebbe a +19 sulla seconda o sulle seconde, in caso di vittoria del Trento, a 6 turni dalla fine).

In caso di sconfitta del Vicenza lunedì sera, non ci sarà alcuna festa a prescindere dal risultato del Brescia.