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Stefano Silvestri

Vicario, Trubin, Lunin e non solo, chi sarà il nuovo portiere della Juventus: le alternative a Suzuki

Calciomercato
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Juventus vs Atalanta
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Il giapponese è praticamente sfumato e ora i bianconeri devono riorganizzare la caccia al nuovo portiere. Con l'inizio del campionato che ormai si avvicina sempre più.

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Il destino di Zion Suzuki, alla fine, non sarà la Juventus. Il dietrofront si è consumato nella serata di giovedì. E, a meno di nuove sorprese, può ormai considerarsi definitivo.

Per la Juve, naturalmente, è un gran brutto problema. A Ferragosto i bianconeri non hanno ancora un nuovo portiere, devono decidere il futuro di Di Gregorio e Spalletti non sa ancora su chi potrà contare nella gara d'esordio del nuovo campionato in casa del Frosinone.

Per questo la Juve ha deciso di guardare oltre Suzuki, senza attendere la decisione finale del PSG sul prestito, fermo restando che il giapponese ancora non è arrivato a Parigi dal Parma.

Già, ma chi può arrivare a Torino in questi giorni, potenzialmente decisivi se è vero che la dirigenza ha tutta l'intenzione di accelerare i tempi?


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  • LA PRIMA ALTERNATIVA: VICARIO

    Il primo nome a cui la Juventus ha nuovamente pensato dopo il nulla di fatto per Suzuki è quello di Guglielmo Vicario. Perché "nuovamente"? Perché l'ex empolese è stato più volte accostato ai bianconeri nel corso del mercato estivo.

    Vicario, di fatto, era un'alternativa a Suzuki prima che quest'ultimo lo superasse nelle gerarchie, diventando il vero prescelto della Juve. E ora lo è ridiventato, balzando in vetta alle preferenze sabaude.

    Certo, anche qui strapparlo al Tottenham non sarà per nulla facile. Gli Spurs vorrebbero cederlo a titolo definitivo, non in prestito: opzione che la Juventus non sembra avere intenzione di prendere in considerazione, puntando al contrario le proprie fiches su un prestito con diritto di riscatto.

    Vicario è rimasto in orbita Juventus per diverso tempo, idem dicasi del Napoli. Ma alla fine nulla si è mosso, né in un senso né nell'altro. Con l'italiano scalzato da Kinsky, considerato in uscita ma sempre bloccato a Londra. La Juve riuscirà a venire in suo soccorso?

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  • IN CORSA ANCHE TRUBIN E LUNIN

    Non passa di moda il nomi di Anatolij Trubin per la Juventus. Il portiere ucraino è un altro dei profili che a Torino continuano a osservare, anche se non con la stessa attenzione rivolta a Vicario.

    Trubin verrebbe a costare sui 25 milioni di euro, forse 30: questa è la richiesta del Benfica, il suo club. Una situazione di mercato che, però, potrebbe essere favorita da quel che l'ex portiere dello Shakhtar Donetsk sta passando a Lisbona.

    Il nuovo allenatore Marco Silva lo ha infatti lasciato in panchina sia nella gara d'esordio di campionato contro l'Academico Viseu che nella doppia sfida di Europa League contro gli Hearts. Al suo posto Soares. "Scelta tecnica", l'ha definita l'ex tecnico del Fulham. In pratica, Trubin ha perso il posto.

    Non è titolare neppure il connazionale Andrij Lunin, ucraino pure lui: al Real Madrid si trova chiuso da un mostro sacro come Courtois, anche se un po' di spazio per gli infortuni del collega in questi anni l'ha trovato.

    Il costo di Lunin è simile a quello di Trubin, forse leggermente minore: in Spagna hanno parlato di una ventina di milioni come cifra necessaria per intavolare una trattativa con il Real Madrid.

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  • E IL DIBU MARTINEZ?

    Occhio anche a Emiliano Martinez, il Dibu dell'Aston Villa. Mercoledì sera non ha giocato la Supercoppa Europea contro il PSG, ma il mercato non c'entra: non è ancora rientrato dalle vacanze dopo essere arrivato fino in fondo al Mondiale con l'Argentina.

    La Juventus lo avrebbe voluto per quasi tutta l'estate, era lui la prima scelta bianconera. Ma l'Aston Villa da quest'orecchio non ci ha mai sentito, nonostante un accordo con il portiere argentino fosse già stato trovato.

    Lo stop per Suzuki riporta necessariamente anche lui nella corsa, con un asterisco grande come una casa: il Villa continua a voler tenerselo stretto - giustamente - e a puntare su di lui per la prossima stagione. Insomma, rispetto al passato nulla è cambiato.

    Un tentativo potrebbe essere fatto anche grazie a Jonathan David, lui sì in uscita dalla Juventus: il canadese piace proprio all'Aston Villa, che ha effettuato un sondaggio nei suoi confronti.

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  • INTANTO CI SONO DI GREGORIO E PERIN

    In attesa di novità dal mercato, i portieri che attualmente fanno parte della rosa della Juventus sono sempre i soliti: Michele Di Gregorio, Mattia Perin e Carlo Pinsoglio.

    Un titolare, oggi, non c'è. Sarebbe Di Gregorio, sulla carta, ma l'ex monzese non è ancora uscito dal tunnel di errori in cui è andato a infilarsi nella passata stagione: vedere per credere quanto accaduto nell'amichevole contro l'Inter, e in particolare sul tiro per nulla irresistibile del 2-0 di Diouf.

    Di Gregorio è stato accostato al Torino nelle ultime ore, in quanto anche i granata stanno avendo un bel problema con il portiere: Lucas Perri non è ancora arrivato dal Leeds e anzi, potrebbe essere dirottato al Marsiglia. Proprio quell'OM che era stato dato sulle tracce dello stesso Di Gregorio, oltre al Valencia.

    Nei piani della Juventus, Di Gregorio verrà ceduto e Perin rimarrà per fare il secondo. Di chi? Questa è la vera domanda. Una domanda che, soprattutto dopo il cambio di rotta per Suzuki, continua a non avere una risposta.

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