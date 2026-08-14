Vicario, Trubin, Lunin e non solo, chi sarà il nuovo portiere della Juventus: le alternative a Suzuki

In attesa di novità dal mercato, i portieri che attualmente fanno parte della rosa della Juventus sono sempre i soliti: Michele Di Gregorio, Mattia Perin e Carlo Pinsoglio.

Un titolare, oggi, non c'è. Sarebbe Di Gregorio, sulla carta, ma l'ex monzese non è ancora uscito dal tunnel di errori in cui è andato a infilarsi nella passata stagione: vedere per credere quanto accaduto nell'amichevole contro l'Inter, e in particolare sul tiro per nulla irresistibile del 2-0 di Diouf.

Di Gregorio è stato accostato al Torino nelle ultime ore, in quanto anche i granata stanno avendo un bel problema con il portiere: Lucas Perri non è ancora arrivato dal Leeds e anzi, potrebbe essere dirottato al Marsiglia. Proprio quell'OM che era stato dato sulle tracce dello stesso Di Gregorio, oltre al Valencia.

Nei piani della Juventus, Di Gregorio verrà ceduto e Perin rimarrà per fare il secondo. Di chi? Questa è la vera domanda. Una domanda che, soprattutto dopo il cambio di rotta per Suzuki, continua a non avere una risposta.