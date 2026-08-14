Vicario, Trubin, Lunin e non solo, chi sarà il nuovo portiere della Juventus: le alternative a Suzuki

Il destino di Zion Suzuki, alla fine, non sarà la Juventus. Il dietrofront si è consumato nella serata di giovedì. E, a meno di nuove sorprese, può ormai considerarsi definitivo.
Per la Juve, naturalmente, è un gran brutto problema. A Ferragosto i bianconeri non hanno ancora un nuovo portiere, devono decidere il futuro di Di Gregorio e Spalletti non sa ancora su chi potrà contare nella gara d'esordio del nuovo campionato in casa del Frosinone.
Per questo la Juve ha deciso di guardare oltre Suzuki, senza attendere la decisione finale del PSG sul prestito, fermo restando che il giapponese ancora non è arrivato a Parigi dal Parma.
Già, ma chi può arrivare a Torino in questi giorni, potenzialmente decisivi se è vero che la dirigenza ha tutta l'intenzione di accelerare i tempi?
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