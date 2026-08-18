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Vicario JuventusGetty Images
Lelio Donato

Vicario alla Juventus è ufficiale: cifre e formula dell'operazione col Tottenham per il nuovo portiere bianconero

Calciomercato
Juventus

I bianconeri hanno ufficializzato Guglielmo Vicario, che torna in Serie A dopo l'esperienza col Tottenham per vestire la maglia della Juventus dove sarà il nuovo portiere titolare: ma quanto è costato?

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Guglielmo Vicario è ufficialmente il nuovo portiere della Juventus.

Dopo aver sondato varie piste, da Alisson al Dibu Martinez passando per Suzuki, alla fine la società bianconera ha puntato sull'estremo difensore italiano che arriva dal Tottenham.



Vicario non era probabilmente la prima scelta della Juventus ma rappresenta una soluzione affidabile per risolvere un problema che si trascinava da tempo.

Quanto costa Vicario alla Juventus? Qual è la formula dell'operazione col Tottenham?

  • VICARIO ALLA JUVENTUS: CIFRE E FORMULA

    Guglielmo Vicario si trasferisce dal Tottenham alla Juventus in prestito.

    I bianconeri non verseranno subito due milioni di euro agli Spurs, come inizialmente era emerso: il prestito sarà infatti gratuito. Mentre il diritto di riscatto è stato fissato a otto milioni di euro più due di bonus.

    La Juventus dunque potrà valutare Vicario durante la stagione e poi decidere se puntare su di lui anche per il futuro o cercare un nuovo portiere tra dodici mesi.

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  • IL COMUNICATO DELLA JUVENTUS

    Questo è infatti il comunicato ufficiale pubblicato dalla Juventus sul proprio sito:

    "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Tottenham Hotspur FC per l’acquisizione temporanea, a titolo gratuito, fino al 30 giugno 2027, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Guglielmo Vicario.

    L’accordo prevede inoltre la facoltà da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del giocatore. Il corrispettivo pattuito per l’eventuale acquisizione definitiva è pari a € 8 milioni; tale corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 2 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi".

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  • LA CARRIERA DI VICARIO

    Nato a Udine, Vicario deve ancora compiere trent'anni ed è reduce da un paio di stagioni tutt'altro che esaltanti. Soprattutto nell'ultima il portiere ha dovuto fare i conti anche con qualche problema fisico di troppo che lo ha costretto a finire sotto i ferri.

    Vicario ha debuttato in Serie A solo cinque anni, dunque non più giovanissimo, mettendosi però subito in mostra con l'Empoli. Due anni dopo il Tottenham lo porta in Premier League versando venti milioni di euro nelle casse del club toscano.

    Vicario è stabilmente nel giro della Nazionale dove ricopre di fatto il ruolo di secondo alle spalle di Gianluigi Donnarumma.

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  • LE PAROLE DI SPALLETTI SU VICARIO

    Luciano Spalletti aveva inizialmente sollevato qualche dubbio sull'acquisto di Vicario.

    Ma dopo il test in famiglia contro la Next Gen ha accolto a braccia aperte il nuovo portiere, peraltro da lui già allenato in Nazionale.

    "Sono soddisfatto, è uno di quelli che avevamo nel mirino: ci sono state delle situazioni che si sono allungate nel processo di andare a prendere i calciatori e siamo contenti che ora Guglielmo sia con noi.

    È esperto, ha avuto la sua maturità, è ancora giovane, non è stato così positivo nell'ultimo periodo al Tottenham e il perché non l'abbiamo ben chiaro, ma siamo convinti di aver preso un top. Mai avuto perplessità su di lui. Con Alisson o Martinez pensavamo di prendere qualcosa di più a livello di esperienza..." ha spiegato Spalletti chiudendo ogni possibile polemica.

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  • VICARIO TITOLARE ALLA JUVENTUS?

    Guglielmo Vicario arriva alla Juventus con l'obiettivo di rilanciarsi e sulla carta sarà ovviamente il portiere titolare.

    I bianconeri sperano adesso di trovare una nuova sistemazione a Michele Di Gregorio che è ormai fuori dal progetto.

    Perin invece potrebbe restare alla Juventus come secondo di Vicario con Pinsoglio confermatissimo da terzo.

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