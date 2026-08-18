Vicario alla Juventus è ufficiale: cifre e formula dell'operazione col Tottenham per il nuovo portiere bianconero

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Guglielmo Vicario è ufficialmente il nuovo portiere della Juventus.
Dopo aver sondato varie piste, da Alisson al Dibu Martinez passando per Suzuki, alla fine la società bianconera ha puntato sull'estremo difensore italiano che arriva dal Tottenham.
Vicario non era probabilmente la prima scelta della Juventus ma rappresenta una soluzione affidabile per risolvere un problema che si trascinava da tempo.
Quanto costa Vicario alla Juventus? Qual è la formula dell'operazione col Tottenham?