Vicario alla Juventus è ufficiale: cifre e formula dell'operazione col Tottenham per il nuovo portiere bianconero

Luciano Spalletti aveva inizialmente sollevato qualche dubbio sull'acquisto di Vicario.

Ma dopo il test in famiglia contro la Next Gen ha accolto a braccia aperte il nuovo portiere, peraltro da lui già allenato in Nazionale.

"Sono soddisfatto, è uno di quelli che avevamo nel mirino: ci sono state delle situazioni che si sono allungate nel processo di andare a prendere i calciatori e siamo contenti che ora Guglielmo sia con noi.

È esperto, ha avuto la sua maturità, è ancora giovane, non è stato così positivo nell'ultimo periodo al Tottenham e il perché non l'abbiamo ben chiaro, ma siamo convinti di aver preso un top. Mai avuto perplessità su di lui. Con Alisson o Martinez pensavamo di prendere qualcosa di più a livello di esperienza..." ha spiegato Spalletti chiudendo ogni possibile polemica.