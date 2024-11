Verso Milan-Juventus, attacchi a confronto: Fonseca ha abbondanza, Thiago Motta in emergenza totale

Le due squadre arrivano al big match in condizioni molto differenti: il Milan può contare su quasi tutta la rosa, Motta dovrà "inventare".

La pausa per le Nazionali ha riconsegnato a Paulo Fonseca e Thiago Motta squadre diverse da come avevano terminato l'ultima partita di campionato.

Il Milan infatti avrà tutti i giocatori a disposizione a parte chi era già fuori come Bennacer, Florenzi e Jovic. In casa Juventus invece c'è emergenza, soprattutto in attacco dove l'infortunio di Dusan Vlahovic ha ridotto le opzioni in un reparto che già era incompleto.

Possibilità di scegliere quindi per Fonseca a differenza di Thiago Motta che sarà costretto ad adattare qualcuno per coprire le tante assenze. Ecco il confronto dei due attacchi.