Verso i playoff di Serie B: Modena e Catanzaro in casa, Juve Stabia in trasferta

All'appello manca solamente una partita, eppure la Serie B ha espresso solamente una manciata di verdetti. A '90 dal termine, le uniche certezze sono relative alla promozione del Venezia, sicuramente in A nella prossima annata, e alla qualificazione playoff di Catanzaro, Modena, Juve Stabia e Palermo. Le squadre playoff saranno completate il prossimo venerdì, quando all'appello risponderà suo malgrado una tra Monza e Frosinone, nonchè una tra Carrarese, Sampdoria, Cesena, Mantova e Avellino.

Intanto le squadre già qualificate ai playoff possono cominciare a lavorare in vista delle gare che potrebbero valere la promozione in Serie A, magari per la prima volta nella propria storia.

Da regolamento i match successivi al campionato prevedono un turno preliminare in gara singola, dunque due semifinali e la finalissima per poter decretare la terza squadra promossa nella massima serie. Gare singole che si disputeranno in casa delle squadre meglio classificate, così come le semifinali.



