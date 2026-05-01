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Palermo fansGetty Images
Francesco Schirru

Verso i playoff di Serie B: Modena e Catanzaro in casa, Juve Stabia in trasferta

Serie B
Palermo vs Catanzaro
Palermo
Catanzaro
Juve Stabia vs Frosinone
Juve Stabia
Frosinone

Novanta minuti alla fine della Serie B 2025/2026, per i playoff mancano solamente due squadre. Ma in vista del 38esimo turno è possibile cominciare a fare un quadro sulle future partite.

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All'appello manca solamente una partita, eppure la Serie B ha espresso solamente una manciata di verdetti. A '90 dal termine, le uniche certezze sono relative alla promozione del Venezia, sicuramente in A nella prossima annata, e alla qualificazione playoff di Catanzaro, Modena, Juve Stabia e Palermo. Le squadre playoff saranno completate il prossimo venerdì, quando all'appello risponderà suo malgrado una tra Monza e Frosinone, nonchè una tra Carrarese, Sampdoria, Cesena, Mantova e Avellino.

Intanto le squadre già qualificate ai playoff possono cominciare a lavorare in vista delle gare che potrebbero valere la promozione in Serie A, magari per la prima volta nella propria storia.

Da regolamento i match successivi al campionato prevedono un turno preliminare in gara singola, dunque due semifinali e la finalissima per poter decretare la terza squadra promossa nella massima serie. Gare singole che si disputeranno in casa delle squadre meglio classificate, così come le semifinali.


  • CHI OSPITERÀ LE PARTITE IN CASA

    Il turno preliminare dei playoff vedrà Catanzaro e Modena giocarsi la qualificazione alle semifinali tra le mura amiche. Di fronte alle due squadre classificatesi rispettivamente al quinto e al sesto posto ci saranno Juve Stabia, contro la squadra calabrese, e una tra Avellino, Cesena, Mantova, Carrarese e Sampdoria che invece dovrà vedersela contro i gialloblù.

    Comunque vadano le partite preliminari, le qualificate giocheranno il ritorno delle semifinali, questa volta in gara doppia, in trasferta, mentre avranno la possibilità di disputare il primo match in casa.

    Il Palermo giocherà in casa il ritorno al pari di una tra Monza e Frosinone, ovvero le due squadre che concluderanno il torneo al terzo e al secondo posto.

    Per quanto riguarda la finalissima, a giocare in casa il ritorno sarà la squadra che ha concluso il campionato nella miglior posizione.

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  • IL QUADRO DEI PLAYOFF

    Turno preliminare

    Catanzaro-Juve Stabia

    Modena vs una tra Avellino, Sampdoria, Mantova, Carrarese e Cesena

    Semifinali

    Palermo vs da definire

    Monza o Frosinone vs da definire

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