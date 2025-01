Verona-Lazio 0-3, pagelle e tabellino: Dia e Zaccagni show al Bentegodi, Baroni controsorpassa la Juventus e torna al quarto posto

I biancocelesti tornano al successo dopo quasi un mese e scavalcano nuovamente la Juventus al quarto posto: tris al Verona in trasferta al Bentegodi.

La Lazio torna a vincere dopo quasi un mese e si riprende il quarto posto.

Grazie ad un avvio di match questa volta convincente e travolgente, i biancocelesti di Baroni espugnano il Bentegodi e superano il Verona, rispondendo al successo della Juventus sul Milan per 2-0 con il controsorpasso sui bianconeri di Thiago Motta.

Decidono le reti nel primo tempo di Gigot e Dia, con con uno-due nei primi venti minuti tramortiscono gli avversari e indirizzano la sfida verso i binari biancocelesti, - che trovano il primo successo del 2025 -, prima del tris nella ripresa firmato da Zaccagni.

L'articolo prosegue qui sotto

Nel Verona ce la fa Suslov, alle prese con un atacco febbrile alla vigilia. Emergenza in difesa per la Lazio con Baroni che schiera Hysaj e ritrova Gila, Zaccagni e Castellanos dopo la squalifica.

Pronti via e la Lazio è già avanti! Corner di Zaccagni e colpo di testa di Gigot, che anticipa Coppola e insacca.

Al 22’ la Lazio raddoppia con un fiammata improvvisa. Verona spaccato in due dopo un calcio di punizione dalla trequarti e contropiede magistrale dei biancocelesti con la verticalizzazione di Guendouzi per Boulauye Dia, che si fa metà campo palla al piede e sfrutta il movimento di Isaksen prima di trafiggere Montipò.

Isaksen sfiora il tris e trova la risposta di Montipò sul primo palo, Duda ci prova con un destro a incrociare che sfiora il palo della porta di Provedel, mentre al 43’ colpisce la faccia esterna della traversa con Serdar.

Nella ripresa arriva il tris della Lazio con Mattia Zaccagni: erroraccio di Tchachoua che spiana la strada a Dia. Il senegalese serve un assist al capitano biancoceleste, che si sistema il pallone e con il destro batte Montipò.

È il goal che spegne ogni speranza del Verona di Zanetti, con la Lazio che controlla fino al triplice fischio.

Successo meritato e 4° posto per i biancoceleste, zona 'calda' e seconda sconfitta di fila per gli scaligeri, che restano in dieci uomini nel finale per il rosso diretto a Duda e sono sempre più invischiati nella lotta per non retrocedere.