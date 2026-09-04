Vergara o De Bruyne, chi gioca al posto di McTominay: le soluzioni di Allegri a centrocampo per Inter-Napoli

L'ultima parola ovviamente spetterà a Massimiliano Allegri, che alla vigilia di Inter-Napoli non si è sbilanciato su quale soluzione adotterà a San Siro per sostituire McTominay.

"Ci sarà un giocatore diverso al centro del campo. De Bruyne sta crescendo fisicamente. Dovrò fare delle valutazioni vista l'assenza di McTominay e perché dopo quattro giorni si gioca di nuovo. Ormai si gioca in sedici e non in undici" ha dichiarato il tecnico.

Quando gli è stato chiesto se la possa giocare Vergara, invece, Allegri ha sottolineato: "Antonio sta bene, è entrato bene a Genova ma dare troppe responsabilità ad un buon giocatore con 12 partite nel Napoli credo si debba andare piano. Domenica ho fatto una scelta diversa, più di cinque cambi non potevo fare ed è rimasto in panchina, non vuol dire che non possa giocare o entrare domani.

Lo scontro diretto con l'Inter va affrontato in totale fiducia.Per il gruppo non significa niente, capitano gli infortuni. Con Scott abbiamo preso una decisione condivisa. Mancano quattro partite prima della sosta. Dopo la sosta ci saranno nove partite importanti in venticinque, ventisei giorni, e avremo bisogno di tutti al top della condizione. Meglio averli fermati ora".