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Genoa CFC v SSC Napoli - Serie AGetty Images Sport
Lelio Donato

Vergara o De Bruyne, chi gioca al posto di McTominay: le soluzioni di Allegri a centrocampo per Inter-Napoli

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Il Napoli si appresta ad affrontare la sfida contro l'Inter senza uno dei suoi migliori giocatori: ma chi scenderà in campo a San Siro al posto di McTominay? Allegri ha due soluzioni seppure molto diverse dallo scozzese.

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Il Napol dovrà fare a meno di Scott McTominay per alcune settimane.

Una pessima notizia per Allegri che, esattamente come già fatto da Antonio Conte, stava costruendo la sua squadra intorno allo scozzese.

Già nel big-match di sabato 5 settembre contro l'Inter dunque toccherà proprio ad Allegri trovare una valida alternativa.

Le soluzioni a centrocampo, in realtà, al Napoli non mancano anche se con caratteristiche molto diverse rispetto a McTominay: chi giocherà al suo posto?

  • COME STA MCTOMINAY E QUANDO TORNA

    Scott McTominay si è fermato per un problema cardiaco, seppure non grave.

    Allo scozzese durante alcuni controlli di routine è stata diagnosticata un'aritmia benigna. Il Napoli ha quindi annunciato che verrà sottoposto a un intervento di correzione mediante ablazione.

    Lo stop di McTominay non dovrebbe essere comunque molto lungo visto che il rientro in campo è previsto dopo la pausa per le nazionali, dunque a metà ottobre.

    Lo scozzese dovrebbe saltare solo quattro partite: Inter, Arsenal, Bologna e Fiorentina.

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  • DE BRUYNE TITOLARE CONTRO L'INTER?

    Ma chi gioca al posto di McTominay già contro l'Inter?

    L'indiziato principale a prendersi una maglia da titolare in mezzo al campo sembra Kevin De Bruyne.

    Il belga ha ovviamente caratteristiche molto diverse rispetto all'ex United ma ha peso specifico e carisma per prendere in mano il centrocampo del Napoli.

    De Bruyne permetterebbe inoltre ad Allegri di passare al 4-2-3-1 in fase di possesso accentrandosi alle spalle di Hojlund. Mentre davanti alla difesa ad alzare la diga sarebbero Lobotka e Anguissa.

    L'ex City è partito dalla panchina nelle prime due giornate di campionato a causa di una condizione fisica non ancora ottimale. Ma gode della massima stima di Allegri che adesso potrebbe schierarlo dal 1'.

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  • LA SOLUZIONE VERGARA

    Un'altra ipotesi per sostituire McTominay è rappresentata da Antonio Vergara.

    Il talento azzurro, lanciato da Conte nella scorsa stagione durante l'emergenza infortuni, contro il Genoa ha cambiato la partita subentrando dalla panchina proprio insieme a De Bruyne.

    Già durante il ritiro estivo, viste le tante opzioni che ha sugli esterni offensivi, Allegri lo ha testato soprattutto come mezzala. Esperimento che ora potrebbe tornargli subito utilissimo.

    Vergara ha ovviamente meno esperienza rispetto a McTominay e allo stesso De Bruyne. E interpreterebbe il ruolo con le sue caratteristiche, molto diverse rispetto allo scozzese soprattutto a livello fisico.

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  • COSA HA DETTO ALLEGRI

    L'ultima parola ovviamente spetterà a Massimiliano Allegri, che alla vigilia di Inter-Napoli non si è sbilanciato su quale soluzione adotterà a San Siro per sostituire McTominay.

    "Ci sarà un giocatore diverso al centro del campo. De Bruyne sta crescendo fisicamente. Dovrò fare delle valutazioni vista l'assenza di McTominay e perché dopo quattro giorni si gioca di nuovo. Ormai si gioca in sedici e non in undici" ha dichiarato il tecnico.

    Quando gli è stato chiesto se la possa giocare Vergara, invece, Allegri ha sottolineato: "Antonio sta bene, è entrato bene a Genova ma dare troppe responsabilità ad un buon giocatore con 12 partite nel Napoli credo si debba andare piano. Domenica ho fatto una scelta diversa, più di cinque cambi non potevo fare ed è rimasto in panchina, non vuol dire che non possa giocare o entrare domani.

    Lo scontro diretto con l'Inter va affrontato in totale fiducia.Per il gruppo non significa niente, capitano gli infortuni. Con Scott abbiamo preso una decisione condivisa. Mancano quattro partite prima della sosta. Dopo la sosta ci saranno nove partite importanti in venticinque, ventisei giorni, e avremo bisogno di tutti al top della condizione. Meglio averli fermati ora"

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