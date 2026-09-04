Vergara o De Bruyne, chi gioca al posto di McTominay: le soluzioni di Allegri a centrocampo per Inter-Napoli

50€ in asset con investimento min. di 100€
Per maggiorenni, solo nuovi clienti.
Per richiederlo:
- Crea un account su eToro.
- Deposita 100 €.
- Ricevi 50 € in asset.
Consulta i Termini e Condizioni.
Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.
Il Napol dovrà fare a meno di Scott McTominay per alcune settimane.
Una pessima notizia per Allegri che, esattamente come già fatto da Antonio Conte, stava costruendo la sua squadra intorno allo scozzese.
Già nel big-match di sabato 5 settembre contro l'Inter dunque toccherà proprio ad Allegri trovare una valida alternativa.
Le soluzioni a centrocampo, in realtà, al Napoli non mancano anche se con caratteristiche molto diverse rispetto a McTominay: chi giocherà al suo posto?