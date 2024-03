Venezuela-Italia 1-2, cronaca, tabellino e voti: Retegui salva gli Azzurri con una doppietta

La Nazionale di Spalletti si aggiudica l'amichevole contro il Venezuela a Fort Lauderdale, in Florida: decisiva la doppietta di Retegui.

Mateo Retegui salva l'Italia. Una Nazionale non certamente bella e brillante si aggiudica la prima delle due amichevoli in terra statunitense.

Gli uomini di Spalletti si impongono col risultati di 2-1 sul Venezuela proprio grazie ad una doppietta dell'attaccante del Genoa, che sale a quota 4 goal in azzurro.

Nel mezzo la rete del momentaneo 1-1 dell'ex Udinese Machis, che approfitta di un grave errore di Bonaventura e batte Donnarumma.

L'articolo prosegue qui sotto

Tanti esperimenti per Luciano Spalletti, che parte con l'inedito sistema di gioco con la difesa a tre e cambia in corsa, sia uomini che schieramento. Indicazioni utili in vista della fase finale di Euro 2024 in programma tra giugno e luglio prossimi in Germania.

Pronti via e il Venezuela non sfrutta un regalo clamoroso dell'Italia. Aramburu ruba palla a Udogie, che si addormenta, e serve in mezzo all'area Rondon. L'attaccante sta per calciare verso la porta ma viene messo giù da Buongiorno, che nel tentativo disperato di fermare l'avversario commette il fallo: l'arbitro concede il calcio di rigore.

Sul dischetto si presenta lo stesso Rondon, che conclude con il destro: Donnarumma indovina l'angolo e neutralizza il penalty, mantenendo il risultato sullo 0-0. Savarino è il più lesto sulla ribattuta, ma spedisce alto.

Al 19' è ancora Rondon a sfiorare il goal, ma l'intervento in spaccata in extremis è impreciso con la palla che termina di poco a lato alla sinistra di Donnarumma.

L'Italia sblocca il risultato al 40' con Retegui. Questa volta è la difesa del Venezuela a sbagliare, ma gli Azzurri non perdonano con l'attaccante del Genoa, che sigla la sua terza rete con la Nazionale.

Ma il vantaggio dell'Italia dura meno di tre minuti: erroraccio di Bonaventura, che nel tentativo di servire Di Lorenzo sbaglia tutto. Machis anticipa il capitano del Napoli e a porta sguarnita firma di prima intenzione la rete dell'1-1.

Nella ripresa la solita girandola dei cambi, ben sei per parte, ed emozioni che latitano fino all'80', quando l'Italia torna avanti.

La pressione degli Azzurri - a dire il vero non troppo asfissiante fino a quel momento - viene premiata con il goal del 2-1. Incursione nell'area di rigore di Jorginho, che finta la conclusione e serve con l'esterno Retegui, che controlla spalle alla porta e si gira calciando rapidamente verso la porta di Romo.

L'Italia tornerà in campo domenica a Harrison, New Jersey, nell'area metropolitana di New York, nell'altra sfida amichevole negli Stati Uniti, in cui affronterà un'altra nazionale sudamericana, l'Ecuador.