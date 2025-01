Venezia-Verona dove vederla: DAZN, Sky o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Venezia vs Hellas Verona

Derby tutto veneto tra Venezia e Verona nel 22° turno di Serie A: le info su formazioni e diretta tv e streaming dell'incontro.

La ventiduesima giornata di Serie A ci offre uno scontro salvezza tutto da vivere: spazio al derby veneto tra Venezia e Verona.

Entrambe stazionano in zona retrocessione: 19 punti per gli scaligeri, 15 per la squadra di Di Francesco che ha lanciato timidi segnali di ripresa nell'ultimo periodo.

Successo del Verona per 2-1 nel match d'andata disputato al 'Bentegodi': vantaggio lagunare con Oristanio, seguito dal pareggio di Tengstedt e dal sorpasso maturato grazie all'autorete di Joronen, poi sostituito in pianta stabile da Stankovic tra i pali a partire dalla sfida successiva.

