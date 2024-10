Venezia-Atalanta dove vederla: DAZN, Sky o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Venezia vs Atalanta

Atalanta di scena a Venezia nell'8° turno di Serie A: tutto su formazioni e diretta tv e streaming della gara.

La Serie A torna in campo dopo la sosta e lo fa con l'ottava giornata: per l'Atalanta di Gasperini c'è l'ostacolo Venezia da affrontare.

Gli orobici cercano la seconda vittoria consecutiva dopo il rotondo 5-1 inflitto al Genoa, con tanto di tripletta per Mateo Retegui; non se la passano bene invece i lagunari, ultimi in classifica a quota quattro punti e con un solo successo all'attivo.

Di seguito tutte le informazioni per rimanere aggiornati su Venezia-Atalanta: dalle formazioni alle indicazioni su come assistere all'incontro in diretta tv e streaming.