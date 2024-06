Varane sogno per il Como: com'è andato negli ultimi anni al Manchester United

Il Como potrebbe regalarsi il colpo Varane in difesa: difensore a caccia di riscatto dopo anni complicati al Manchester United.

Ufficializzato l'acquisto di Andrea Belotti per il reparto d'attacco, il Como non ha intenzione di fermarsi nel processo di costruzione di una rosa che possa ben figurare al ritorno in Serie A dopo 21 lunghi anni: lombardi a caccia anche di un profilo di assoluto prestigio per quanto riguarda la difesa.

Non un giocatore normale, ma un campione del mondo con la sua nazionale e un pluricampione d'Europa con la maglia del Real Madrid: stiamo parlando di Raphael Varane che, secondo quanto riportato da 'Sky Sport', la prossima settimana avrà un incontro con gli uomini mercato della società neopromossa nel massimo campionato.

Tra qualche ora, il classe 1993 sarà uno svincolato di lusso in seguito alla scadenza del contratto col Manchester United, che non sarà rinnovato: la dirigenza lariana fiuta il colpaccio, complice anche la necessità di Varane di rilanciare una carriera giunta a un vicolo cieco.