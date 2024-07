USA-Serbia basket Olimpiadi, dove vederla: Rai o Eurosport? Diretta tv e streaming della prima partita del Dream Team degli Stati Uniti

LeBroj James, Steph Curry, Durant e tutti gli altri big degli Stati Uniti in campo alle Olimpiadi: dove vedere l'esordio degli USA in diretta.

Si può parlare di più favorite per la medaglia d'oro nel basket maschile alle Olimpiadi 2024? Di base sì, con Francia, Germania, Spagna e Serbia decise a far abdicare la regina assoluta dei Giochi, edizione dopo edizione. Del resto quando si parla di favorite si nominano gli Stati Uniti. Poi, tutte le altre.

Anche in Francia, infatti, il Dream Team USA parte davanti a tutte per ottenere la medaglia più importante del torneo olimpico. Con LeBron James come stella e portabandiera, la squadra del coach Steve Kerr cerca il quinto oro consecutivo e il 17esimo complessivo.

La prima avversaria degli USA alle Olimpiadi 2024 è però la Serbia, seconda ai Mondiali 2023 e medaglia d'argento ai Giochi del 2016, battuti in finale - ovviamente - dagli Stati Uniti. Guidati da Svetislav Pešić, possono contare su un big dell'NBA come Nikola Jokić, MVP nel 2023.