Il calcio filosofeggiante e proiettato verso la bellezza di Fabregas fa fatica a trovare conferme nella realtà.

Al di là della parentesi di San Siro, al di là dell'aspetto tattico, è quello che trasmette Fabregas alla sua squadra e il suo atteggiamento in campo che cozzano con gli ideali di bel calcio e ed esempio per questo sport.

"Se alla gente non piace il mio calcio non me ne frega niente. A me dal primo giorno hanno chiesto questo, un gioco bello come il lago di Como. Non mi hanno detto di vincere e basta. Ma creare uno stile di gioco, un'identità".

Ma qual è la vera identità del Como? Siamo sicuri che l'esempio di Fabregas sia davvero Guardiola? O è più a Mourinho che si ispira, anche lui un totem del 'risultatismo'?