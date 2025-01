Cagliari, nessuno in Serie A riempie lo stadio più dei tifosi rossoblù: sono da record

I fans del Cagliari sono quelli che riempiono maggiormente il proprio impianto nell'attuale Serie A 2025: Juve e Como sul podio.

Può capitare che l'Unipol Domus, stadio del Cagliari, possa avere liberi qualche centinaio di posti. Ma non di più. Ogni gara casalinga è quasi sempre soldout, o quasi. Un dato che in Serie A rende la società di Giulini, allenata da Nicola, quella capace di riempire maggiormente il proprio impianto giornata dopo giornata.

Un dato che vede il Cagliari davanti alle grandissime della Serie A, le quali hanno ovviamente impianti con capacità decisamente maggiori, ma allo stesso modo anche milioni di tifosi in più. Simbolo della regione e dell'essere sardo, il Cagliari riesce a riempire lo stadio costantemente, visto l'amore dei locali per la squadra.

In Sardegna, di fatto, la maggior parte della popolazione tifa rossoblù. Nonostante siano migliaia i fans di Inter, Juventus, Milan e nella zona di Sassari, Torres, il numero di tifosi cagliaritani non può essere paragonato alla passione per le altre squadre. In più la voglia di assistere al grande calcio di Serie A, e non solo l'amore per il Cagliair, porta oltre 16.000 fans alla Unipol in ognuna delle diciannove giornate di campionato.